Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
ВТБ: Мошенники стали звонить россиянам в приложениях сервисов для объявлений
Мошенники стали применять новую схему обмана россиян через звонки в приложениях площадок для объявлений, сообщили в пресс-службе ВТБ.
Злоумышленники, по данным банка, используют функционал приложений для выманивания средств у россиян. Получая входящий вызов из приложения, человек не догадывается об обмане, передает РИА «Новости».
При этом диалог мошенника с потенциальной жертвой строится стандартным образом. Через многоходовую комбинацию мошенник сначала заставляет человека усомниться в сохранности его средств, а затем организовать их «спасение».
Злоумышленник, «забалтывая» жертву, получает доступ к ее онлайн-банку, что позволяет оценить финансовые возможности человека. Позднее, возможно даже через несколько дней, к схеме подключается сообщник, представляющийся сотрудником банка или силовых структур. Он утверждает, что в учетной записи клиента якобы происходят подозрительные операции, и предлагает перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге клиент может безвозвратно потерять деньги.
Ранее бывший главный редактор женского журнала Elle Елена Сотникова рассказала, как мошенники украли ее Telegram-канал.