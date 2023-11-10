Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские

Вассерман отреагировал на заявление из Киева об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»

Tекст: Татьяна Косолапова

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на Украине нет «ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство». По ее словам, в стране есть лишь украинцы, часть которых говорят на русском языке. В том числе она рассказала, что будучи одесситкой, в зависимости от собственного желания она иногда говорит на украинском, а иногда на русском.



«Я считаю, что она совершенно права. На Украине действительно нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные – русские по родному языку, а не по-исторически сложившимся записям документов советских времен – составляют на Украине громадное большинство», – говорит Вассерман.

Он рассказывает, что по данным проведенного в 2008 году исследования социологической службы Gallup, пять граждан Украины из шести – русские по родному языку. Причем они не просто родились в русскоязычной семье, но и используют русский в постоянном повседневном обращении.

Более того, собеседник обращает внимание, что эти данные были получены специалистами косвенным путем, а именно косвенные данные в социологии считаются намного надежнее прямых опросов, потому что при опросе человек зачастую говорит не то, что думает, а то, что «он должен думать». «Исходя из этих данных, на Украине действительно не может быть русскоязычного меньшинства, потому что на Украине русскоязычное большинство», – считает депутат.

Вассерман рассказал, что он, проживая в Одессе, в школе изучал украинский язык, но при этом не считает его самостоятельным языком, а поэтому называет «украинским диалектом русского языка». «Я в школе изучал этот диалект, а мой брат – нет, но тем не менее мы оба владеем им одинаково свободно. В основном потому, что очень многие хорошие книги легче было купить на этом диалекте, чем на обычном русском, ведь на украинском их практически никто не покупал. Соответственно, я могу в какой-то мере общаться на этом диалекте, свободно понимаю все, что на нем говорят, но сам говорю с трудом, ибо не хватает языковой практики», – заключил Вассерман.