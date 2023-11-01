«Волонтеры Победы» почтили память участников Керченско-Эльтигенской десантной операции

Tекст: Валерия Городецкая

«Прошло 80 лет с тех пор, как началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, но память об этом подвиге живет в наших сердцах. Только представьте, что пришлось выдержать защитникам за 40 дней и ночей боев в условиях полной блокады. Здесь была земля, полная огня. Керченско-Эльтигенская десантная операция – символ доблести и самопожертвования», – сказала исполнительный директор «Волонтеров Победы» Анастасия Рябова.

Она отметила, что участники акции вспоминают тех, кто отдал свою жизнь за свободу России, их мужество и отвага останутся в памяти навсегда. «Волонтеры Победы» посетили мемориал «Керченско-Эльтигенской десантной операции», который появился недалеко от Керчи в 1983 году, братские могилы и памятник героям Эльтигена в виде гигантского паруса весом в две тонны. Добровольцы возложили цветы на мемориале и почтили павших минутой молчания.

«Мы помним и чтим мужество и отвагу наших воинов, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины. Их подвиг является ярким примером того, что любовь к своей стране и готовность защищать ее могут преодолеть любые трудности и препятствия», – поделилась участница из Челябинской области Карина Кокшарова.

Также в Керчи на этой неделе начал работу всероссийский историко-краеведческий слет «Волонтеров Победы» «Моя история». На мероприятии собрались молодые педагоги, профессиональные историки, а также активные добровольцы, занимающиеся патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти.

«На героической земле Керчи собрались люди, неравнодушные к истории своей страны и своей личной истории. Это те, кто помогает изучить историю своей семьи другим людям. Мы часто говорим о том, что история семьи и государства тесно связаны. Поэтому участники на протяжении всего слета будут изучать методы и механизмы, которые позволят помочь другим людям в восстановлении истории семьи», – сказала Рябова.

«Данный слет мы ждали с нетерпением. Ведь для меня проект «Моя история» несет огромное значение. Исследуя прошлое, мы открываем двери в настоящее и создаем будущее, где каждый из нас может внести свой вклад в сохранение исторической памяти для будущих поколений», – отметил участник из Саратовской области Никита Евтушок.

Участники слета проходят обучение основам музейного дела, поисковой деятельности, исторического краеведения, посещают различные лекции и мастер-классы. В ходе просветительской программы участники повышают уровень своих знаний в исторических дисциплинах и вместе с экспертами обсуждают вопросы формирования интереса к истории семьи в контексте истории государства.