С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Актера Канахина заочно арестовали и объявили в розыск за терроризм
Суд заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору), который, предположительно, участвовал в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область.
Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Канахина на два месяца, передает ТАСС. Он также объявлен в международный розыск.
Актер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», сообщил агентству источник в правоохранительных органах. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В марте в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области погибло два человека. В члене напавшей ДРГ узнали актера Кирилла Канахина, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак.