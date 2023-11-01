С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Грузинские заключенные сбежали во время медосмотра
В грузинской столице трое заключенных совершили побег из гражданской клиники «Аверси» в ходе медосмотра, куда их доставили из мест лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным «Аверси», в момент побега арестанты находились под присмотром надзирателей, доставивших их в больницу в связи с жалобами на здоровье. Ведутся следственно-розыскные мероприятия.
В среду в Тбилиси открылась международная конференция о реформах в пенитенциарной системе страны.