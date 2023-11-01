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    Активная оборона России истощила ВСУ
    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    В Москве спасли запертого на четыре дня в авто кота
    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    В Палестине заявили о повторном ударе по лагерю беженцев Джабалия
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    14 комментариев
    1 ноября 2023, 16:39

    Грузинские заключенные сбежали во время медосмотра

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В грузинской столице трое заключенных совершили побег из гражданской клиники «Аверси» в ходе медосмотра, куда их доставили из мест лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным «Аверси», в момент побега арестанты находились под присмотром надзирателей, доставивших их в больницу в связи с жалобами на здоровье. Ведутся следственно-розыскные мероприятия.

    В среду в Тбилиси открылась международная конференция о реформах в пенитенциарной системе страны.

    1 ноября 2023, 00:18
    Минфин ответил на недовольство Carlsberg из-за «Балтики»

    Минфин в ответ на жалобы Carlsberg из-за «Балтики» указал на сохранение структуры собственности

    Минфин ответил на недовольство Carlsberg из-за «Балтики»
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение ввести временное управление Росимущества в пивоваренной компании «Балтика» не влечет изменения структуры собственности, сообщил Минфин России, комментируя жалобы Carlsberg.

    В Carlsberg заявили о якобы «краже» бизнеса в России. Минфин указал, что «Балтика» не была переведена в собственность государства. Росимущество при этом исполняет «полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», передает РИА «Новости».

    Также Минфин отметил указ президента России «О временном управлении некоторым имуществом», который применяется для временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц.

    Напомним, «Балтика» вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В октябре 2023 года головная компания заявила, что расторгает лицензионные соглашения, позволяющие «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

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    31 октября 2023, 20:25
    Совет мусульман США поставил Байдену ультиматум по прекращению огня в Газе
    Совет мусульман США поставил Байдену ультиматум по прекращению огня в Газе
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный мусульманский демократический совет США призвал американского лидера Джо Байдена повлиять на Израиль для обеспечения прекращения огня в секторе Газа, пишет Reuters.

    По информации Reuters, Совет мусульман выдвинул Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в Газе до 17.00 по восточному времени вторника, передает РИА «Новости».

    Если американский лидер не предпримет никаких действий, совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в следующем году.

    Совет подчеркнул, что поддержка Белого дома, включающая финансирование и вооружение, «сыграла значительную роль в увековечивании насилия, приводящего к жертвам среди мирного населения, и подорвала доверие избирателей».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС.

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    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    1 ноября 2023, 11:58
    Самолет Ил-96-400М совершил первый полет

    Появилось видео первого полета самолета Ил-96-400М

    Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Модернизированный четырехдвигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. Видео опубликовали местные СМИ.

    Провожали авиалайнер в первый полет работники Воронежского авиазавода. Когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты, сообщает местное издание «Аргументы и факты – Воронеж».

    Модернизированный Ил-96-400М получил удлиненный на девять метров фюзеляж, улучшенный цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Максимальная дальность полета самолета превысит 8 тыс. километров, перевозить сможет до 370 пассажиров.

    Предполагается, что самолет будет полностью состоять из российских комплектующих.

    В сообщении кабмина говорится, что первый полет опытного образца российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленного в филиале ПАО «Ил» – ВАСО (входит в ОАК Ростеха), прошел в штатном режиме, передает ТАСС.

    В ходе полета, как сообщается, была проверена устойчивость самолета, его управляемость, работоспособность систем и силовой установки, а также радиотехнических средств захода на посадку.

    Стабильная работа российских систем и оборудования была подтверждена.

    Полет, проходивший на высотах до 2 тыс. метров и скорости до 390 км/час, продолжался 26 минут.

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    1 ноября 2023, 10:52
    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ

    Премьер Италии Джорджи Мелони: Контрнаступление ВСУ ничего не изменило

    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

    По словам Мелони, многие устали – и возможно, близко к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. Она добавила, что у нее есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения, передает ТАСС.

    Мелони добавила, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидалось, то есть оно идет, но принципиально ничего не изменилось.

    По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. «Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», – отметила премьер-министр.

    Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    31 октября 2023, 21:12
    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»

    В ГУР Украины объяснили редкое использование турецких дронов Bayraktar TB2

    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх намекнул на бесполезность беспилотников Bayraktar TB2.

    Валюх заявил, что не хотел бы использовать слово «бесполезный» в отношении турецких дронов, указав, что их применение ограничено из-за укрепления российской обороны, пишет Defense News, передает «Лента.ру».

    По словам украинского офицера, эти дроны еще применяются, но в начале конфликта в 2022 году они чаще использовались и наносили удары. Теперь же их применение становится все реже, последний полет беспилотника Bayraktar TB2, который он наблюдал, продлился полчаса.

    Ранее газета The Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.


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    1 ноября 2023, 09:39
    Стало известно о бегстве ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник Марочко: Военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные на Купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, причем эта тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

    Коментарии (15)
    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

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    31 октября 2023, 21:57
    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер: У США осталось 5,4 млрд долларов на помощь Украине

    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остаток средств от суммы, одобренной Конгрессом США для оказания военной помощи Украине, составляет чуть более 5,4 млрд долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, у США осталось около 5,4 млрд долларов, которые они могут использовать для оказания помощи Киеву через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий американскому предизенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с конгрессом в случае ЧС, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (13)
    1 ноября 2023, 13:10
    Панин опубликовал фото с американским паспортом
    Панин опубликовал фото с американским паспортом
    @ @alexeypaninn

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Алексей Панин (признан иностранным агентом в России) опубликовал в социальных сетях свою фотографию с паспортом гражданина Соединенных Штатов.

    Актер Алексей Панин (признан Минюстом России иноагентом) выложил в соцсетях фотографию, на которой он держит американский паспорт.

    Панин на фотографии запечатлен на фоне флага Украины, в подписи к посту он заявил, что несколько лет прожил в Испании, где «поработал на Госдепартамент США», и теперь у него есть американский паспорт.

    Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что артист действительно получил паспорт гражданина США.

    До этого Панин отказался от комментариев о том, что он якобы испражнялся на улице в Таллине. Напомним, его задержали в Эстонии в нетрезвом состоянии и увезли в вытрезвитель.

    Коментарии (40)
    1 ноября 2023, 09:54
    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат

    Haaretz: Девять израильских солдат погибли при попадании ракеты в БТР

    При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    При попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, пишет газета Haaretz со ссылкой на армию обороны страны.

    Как сообщило издание, девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Arabiya сообщил об израильской атаке на город Газа с пяти направлений.

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    31 октября 2023, 18:28
    Названа сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков

    Депутат Госдумы Абакаров: Сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 млн рублей

    Названа сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков
    @ Рамазан Рашидов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы в результате беспорядков, достиг 285 млн рублей, сообщил депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров.

    По словам Абакарова, на сегодняшний день сумма подсчитанного ущерба достигла 285 млн рублей, но это не окончательная цифра – приглашенные эксперты-оценщики продолжают вычислять, во сколько обошлись разрушения, передает ТАСС.

    Депутат добавил, что участники погромов внесены в черный список аэропорта, их не будут обслуживать до полного возмещения ущерба. «Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно», – подчеркнул он.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, пострадали десятки человек. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что виновники беспорядков в аэропорту получат по заслугам.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 12:43
    В Кремле отреагировали на возвращение Фридмана в Россию
    В Кремле отреагировали на возвращение Фридмана в Россию
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возвращение предпринимателей в страну – нормальный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана.

    Возврат бизнесменов – это нормальный процесс, «граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, «неправильно» называть Фридмана олигархом, поскольку это «предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен».

    Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии.

    До этого в Госдуме просили Следственный комитет, МВД и ФСБ проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.

    Коментарии (14)
    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

    Коментарии (41)
    1 ноября 2023, 10:47
    Посол Израиля оценил отношения с Россией

    Посол Израиля Бен Цви: В отношениях с Россией нет сильных изменений

    Посол Израиля оценил отношения с Россией
    @ Hubert Mathis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол еврейского государства в Москве Алекс Бен Цви.

    «Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», – сказал дипломат «Коммерсанту».

    По словам главы израильского дипломатического представительства в Москве, порой Израиль недоволен российской позицией, порой – наоборот. Стороны, как он отметил, высказывают друг другу свое недовольство и стараются находить точки соприкосновения, однако удается не всегда. Примером такой «неудачи» он назвал визит делегации ХАМАС в Москву.

    Бен Цви сообщил, что посольство Израиля получило от российского внешнеполитического ведомства информацию о визите представителей движения ХАМАС, однако Израиль не считает этот шаг оправданным.

    «Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», – заявил дипломат в ответ на вопрос, не является ли спасение заложников достаточно значимым поводом для визита ХАМАС в Москву.

    Бен Цви добавил, что не чувствует усиления антисемитизма на организованном уровне в России. При этом он считает, что «острые заявления против Израиля» могут в будущем вылиться в такие настроения у части общества.

    Напомним, посла России Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.

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