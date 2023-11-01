Названы сроки объявления победителей премии #МЫВМЕСТЕ

Продолжается народное голосование за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ

На сайте Международной премии #МЫВМЕСТЕ размещен список финалистов 2023 года. В ходе заявочной кампании было получено почти 40 тыс. заявок, на 5 тыс. больше по сравнению с 2022 годом.

Финалистами премии стали 128 лучших социальных проектов (52 волонтера, 48 НКО, 28 компаний и индивидуальных предпринимателей) из 48 регионов России. В большинстве из 48 регионов в финал прошли всего лишь 1-2 проекта, тем более волнителен для них период народного голосования. Некоторые регионы представлены чуть шире (от трех до восьми). Абсолютный рекордсмен – Москва (36).

Среди финалистов этого года самые разные проекты: в сфере активного образа жизни и спорта для детей и людей с особенностями; помощи беременным женщинам, в том числе с ОВЗ, реанимации новорожденных и выхаживания недоношенных детей; социализации детей с инвалидностью и оказания благотворительной помощи семьям детей с ОВЗ; поддержки жертв насилия; помощи животным; развития и благоустройства территорий, в том числе сел и деревень, создания велосипедных парков и туристических (краеведческих, экологических и др.) маршрутов.

Есть проекты, которые направлены на популяризацию семейного и студенческого волонтерства, инклюзивного творчества (инклюзивных спектаклей, занятий танцедвигательной и театральной терапией для людей с ОВЗ и т. п.). Есть те, кто создал в своем регионе сеть такси для малоподвижных жителей, объединил джазовых артистов и преподавателей, выпустил приложение, чтобы можно было слушать сказки на языке коренного народа своего региона.

Чтобы стать победителями, финалистам необходимо получить высокую оценку федерального экспертного жюри. В состав жюри премии входят члены ее оргкомитета, в том числе первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и др.

При этом проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам народного голосования, получат дополнительные баллы, которые суммируются с оценкой жюри. Опыт прошлых лет показал, что иногда именно итоги народного голосования играют важную роль при определении победителей.

Народное голосование проходит с 16 октября по 6 ноября, и оно открыто для всех россиян. В 2022 году в народном голосовании приняли участие более 145 тысяч человек. Результаты покажут, какие проекты получат общественное признание и массовую поддержку. У каждого жителя России есть возможность в несколько кликов подарить новую жизнь социальным проектам, которые способствуют большим изменениям к лучшему.