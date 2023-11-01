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Bloomberg: Фридман и Авен пожалели об инвестициях в экономику Запада
Бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман на допросе в Лондоне якобы сочли ошибкой свои вложения в экономику стран Запада, пишет Bloomberg.
Полицейские в ходе допроса миллиардера Авена в аэропорту Лондона спросили, зачем тот инвестировал миллиарды в западных странах, передает «Российская газета» со ссылкой на Bloomberg.
«По ошибке», – сказал Авен.
Схожий ответ дал партнер Авена Фридман. Он также жаловался на то, что его «выдавили» из Британии.
По словам Фридмана, вложения денег в Англию выглядят «колоссальной ошибкой».
Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии. При этом в Госдуме просили российские компетентные органы проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.