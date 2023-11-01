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Самолет Ил-96-400М совершил первый полет
Появилось видео первого полета самолета Ил-96-400М
Модернизированный четырехдвигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. Видео опубликовали местные СМИ.
Провожали авиалайнер в первый полет работники Воронежского авиазавода. Когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты, сообщает местное издание «Аргументы и факты – Воронеж».
Модернизированный Ил-96-400М получил удлиненный на девять метров фюзеляж, улучшенный цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Максимальная дальность полета самолета превысит 8 тыс. километров, перевозить сможет до 370 пассажиров.
Предполагается, что самолет будет полностью состоять из российских комплектующих.
В сообщении кабмина говорится, что первый полет опытного образца российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленного в филиале ПАО «Ил» – ВАСО (входит в ОАК Ростеха), прошел в штатном режиме, передает ТАСС.
В ходе полета, как сообщается, была проверена устойчивость самолета, его управляемость, работоспособность систем и силовой установки, а также радиотехнических средств захода на посадку.
Стабильная работа российских систем и оборудования была подтверждена.
Полет, проходивший на высотах до 2 тыс. метров и скорости до 390 км/час, продолжался 26 минут.