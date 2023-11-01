Tекст: Алексей Дегтярев

Украинская армия на этом направлении за сутки потеряла три танка, включая Leopard, три автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 57-й механизированной бригады у Синьковки в Харьковской области. ВСУ за сутки на этом направлении потеряли до 245 человек, две американские артиллерийские системы М777, польскую САУ Krab, гаубицу «Мста-Б» и две САУ «Гвоздика».

У Волчанска и Огурцово (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады украинского спецназа.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 47-й и 67-й механизированных бригад у Петровского (ЛНР) и Серебрянского Лесничества. У Червоной Дибровы (ЛНР) поражены скопления живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ. За сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 200 человек и британскую САУ АS-90.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР. Там украинская армия потеряла свыше 190 человек и две боевые бронированные машины.

На Запорожском направлении поражена живая сила 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино и Вербового (Запорожская область). Украинская сторона на этом направлении потеряла до 80 человек и три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, САУ Krab и гаубица Д-30.