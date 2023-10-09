Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.15 комментариев
Названа дата вывода французских войск из Нигера
AFP: Военные Нигера назвали дату вывода французских войск из страны
Французские войска начнут выводить из Нигера 10 октября, сообщил Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера).
Информацию об этом со ссылкой на источники в правительстве повстанцев передает Agence France-Presse. Других подробностей вывода войск пока нет, сообщает ТАСС.
Напомним, 10 сентября Нигер обвинил Францию в развертывании войск в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для вторжения. Франция 24 сентября отозвала своего посла в Ниамее и всех дипломатов в Нигере.
2 октября Нигер официально принял инициативу Алжира по восстановлению конституционного строя.