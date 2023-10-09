  • «Хезболла» ударила по северу Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль подготовил двойную блокаду Газы
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа
    В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
    Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль
    ХАМАС пригрозил казнить по одному заложнику в ответ на атаки Израиля
    Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    Кадыров предложил направить миротворцев в Палестину
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    24 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    12 комментариев
    9 октября 2023, 23:01

    Посол Палестины заявил о подготовке визита президента Аббаса в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сейчас ведется подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил посол страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала «Россия-24».

    Он уточнил, что Палестина поддерживает с Москвой ежедневные контакты, готовится визит президента в Россию, передает ТАСС.

    В предыдущий раз Аббас посещал Россию в ноябре 2021 года. В июне 2023 года президент России Владимир Путин обсудил с Аббасом возможности для созыва ближневосточного «квартета» в связи с военной операцией Израиля в городе Дженин.

    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

    Коментарии (24)
    9 октября 2023, 21:57
    «Хезболла» ударила по северу Израиля

    Reuters: «Хезболла» ударила по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов

    «Хезболла» ударила по северу Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по северу Израиля, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, «Хезболла» ударила по Израилю в ответ на гибель четырех членов своей организации, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что другие государства, расположенные по соседству с Израилем и Палестиной, могут оказаться втянуты в военный конфликт. По его словам, в конфликт может оказаться втянут Ливан, но «не Ливан как страна, а именно «Хезболла», располагающаяся на ливанской территории, к северу от Израиля.

    В понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение «Хезболла» ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    4 комментария


    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 13:10
    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа

    Министр обороны Израиля Галант заявил о начале тотальной блокады сектора Газа

    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, соответствующее распоряжение дал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант сообщил, что в сектор Газа не будет поставляться продовольствие, топливо и электроэнергия.

    «Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в израильском военном ведомстве сообщили о наступлении против палестинского радикального движения ХАМАС.

    Коментарии (66)
    9 октября 2023, 15:02
    Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы

    Израильский политолог Ципис: Переговоры по возвращению заложников из сектора Газа могут занять месяцы и годы

    Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы
    @ REUTERS/Itai Ron

    Tекст: Илья Абрамов

    ХАМАС знает, что Израиль захочет вернуть домой не только выживших пленников, но и тех, кто погиб. В связи с этим, всем им угрожает реальная опасность, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники.

    «Более ста человек были вывезены ХАМАС на территорию сектора Газа. Надо понимать, что среди этих людей есть как еще живые заложники, так и уже мертвые», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Очевидно, что боевики не согласятся вернуть израильтян просто так. В обмен они потребуют от Тель-Авива выпустить заключенных из тюрем. Израиль может пойти на ряд уступок в этом вопросе. Также мы можем захватить несколько лидеров террористов и попытаться вернуть пленных в обмен на них», – отмечает он.

    «Переговоры будут небыстрыми. Они могут занять месяцы или даже годы. Был случай, когда пленного израильского солдата освобождали пять лет. Есть более быстрый вариант – наземная операция в секторе Газа. Но она приведет к большому числу жертв среди заложников, солдат, а также мирного населения палестинского анклава», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тех, кто сейчас находится в руках ХАМАС, может ждать смерть, даже если переговоры еще будут продолжаться. Но и погибших Израиль захочет вернуть домой, чтобы похоронить в родной земле. Боевики знают это и не станут слишком дорожить жизнями пленных», – резюмировал Ципис.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Ранее сообщалось, что Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС. Пишет Wall Street Journal.

    Коментарии (5)
    9 октября 2023, 18:47
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Боевики ХАМАС могли получить американское оружие из разных источников, в том числе и с Украины, потому что поступающее в страну оружие с Запада затем торгуется на черных рынках. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он также оценил перспективы освобождения заложников и обмена пленными.

    «Всего в руках палестинцев находится около 150 заложников. В основном мирных жителей, включая женщин и детей, а также некоторое количество военнопленных. Кроме того, в это число входят и тела погибших. Их, как и живых пленных, тоже меняют», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «ХАМАС в обмен на заложников хочет освобождения своих боевиков из тюрем. Кроме того, палестинская организация попытается добиться разрешения на строительство порта в Газе, чтобы облегчить себе доступ к зарубежному оружию. Однако из всех политических уступок Израиль готов только выпустить заключенных», – акцентировал он.

    «Израиль может попытаться ускорить переговоры по освобождению заложников путем усиления давления на Газу. Палестинский анклав зависит от поставок электричества и топлива, которые будут перекрыты. Кроме того, постоянные бомбардировки и давление со стороны армии, вероятно, также склонят ХАМАС к диалогу», – подчеркивает собеседник.

    «В случае если переговоры не приведут к успеху, то следует ожидать наземной операции в секторе Газа. Безусловно, это решение повысит риск смерти заложников. Однако пленные и сейчас находятся в серьезной опасности. ХАМАС готов начать убивать их в любой момент», – отмечает эксперт.

    «Что касается американского оружия, то оно могло попасть в руки боевиков ХАМАС несколькими путями, потому что американским оружием торгуют многие страны, включая Турцию и Иран. Кроме того, боевики имеют возможность купить его на черном рынке. Украина также могла быть источником поставок. Многие местные олигархи, связанные с министерством обороны, продают иностранную помощь, в том числе террористическим организациям», – поясняет он.

    «Если же обнаружится, что американское вооружение ХАМАС было отправлено с Украины, последствий для ее руководства не будет. Дипломатическая реакция может последовать только в том случае, если будут доказаны целенаправленные поставки. Офис Зеленского, в свою очередь, всегда может спихнуть вину на своих преступников и олигархов, чтобы избежать наказания», – резюмировал Кедми.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Тем временем в США допустили, что Украина могла передать палестинскому движению ХАМАС вооружение. Об этом написала в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что Вашингтону надо работать совместно с Тель-Авивом, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого палестинцами.

    Украина, в свою очередь, заранее пытается оправдаться за попадание оружия в руки палестинцев. Главное управление разведки (ГУР) страны заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное вооружение, изготовленное в США и государствах ЕС, чтобы дискредитировать офис Зеленского.

    Коментарии (15)
    9 октября 2023, 00:21
    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

    Боевое крыло ХАМАС заявило о запуске ракет по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) заявила, что подвергла ракетному обстрелу международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

    Утверждается, что обстрел аэропорта стал ответом на «продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских войск. По данным Al Arabiya, палестинские группировки выпустили залп ракет в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, передает ТАСС.

    «Бригады» заявили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля. Ynet сообщает, что ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Ашкелоне, пожарные пытаются потушить возгорание в квартирах. Израильская армия сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в центральной части страны, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет. Также произошли атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Израиль в воскресенье заявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 19:38
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль

    Посольство России сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    В посольстве указали, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один россиянин числится погибшим. Отмечается, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо граждан России, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в дипломатической миссии, родственникам людей оказывается все необходимое содействие, прилагаются максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан, а также продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь и содействие туристам в Израиле.

    В понедельник посольство России сообщило о девяти россиянах в Израиле, с которыми не удается связаться. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.

    Ранее сообщалось, что в Израиле погибли свыше 800 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 560 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    4 комментария


    Коментарии (12)
    9 октября 2023, 13:22
    Американист: Война на Ближнем Востоке ударит по рейтингам Байдена

    Американист Дудаков: Конфликт Израиля и Палестины понизит личный рейтинг Джо Байдена

    Американист: Война на Ближнем Востоке ударит по рейтингам Байдена
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Палестино-израильский конфликт может сказаться на рейтингах президента США Джо Байдена. Кроме того, обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало споры в рядах демократов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американские СМИ сообщили о расколе Демократической партии США из-за мнения о конфликте Израиля и Палестины.

    «Согласно социологическим опросам последних лет, большая часть избирателей Демократической партии придерживались проарабской позиции. Хотя на фоне последних драматических событий общественное мнение может и измениться», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В среде демократов сейчас наблюдается раскол. Многие рядовые члены партии сочувствуют Палестине, а также обвиняют Израиль в расизме и политике апартеида. В то же время политическая верхушка, в том числе многие законодатели, поддерживают Тель-Авив», – отмечает собеседник.

    «Однако на внешнюю политику США раскол не повлияет, даже несмотря на то, что отношения с Израилем у Штатов сейчас холоднее, чем при Дональде Трампе. Напомню, Байден заключал договоры с Ираном, а также посылал гуманитарную помощь Палестине. Однако политики-демократы, которые находятся сейчас у власти в Вашингтоне, поддерживают Тель-Авив и будут продолжать помогать ему», – пояснил он.

    «Также уверен, что палестино-израильский конфликт в целом не окажет серьезного влияния на внутреннюю политику в США и позиции Демпартии. Вместе с тем, может снизиться рейтинг лично Джо Байдена, которого активно критикуют за потерю контроля Штатов над Ближним Востоком и из договоренности с Ираном», – резюмировал Дудаков.

    Ранее пропалестинский митинг в Нью-Йорке вызвал раскол в рядах Демократической партии США. Губернатор штата Кэти Хокул и другие ведущие демократы назвали митинг «отвратительным» и отделили себя от крайне левых. Пишет Politico.

    «Нью-Йоркское отделение Демократических социалистов Америки показывает себя тем, чем оно является на самом деле – антисемитским пятном на душе крупнейшего города США», – написал член Палаты представителей от Бронкса Ричи Торрес. «В аду есть особое место для тех, кто прославляет хладнокровное убийство мирных жителей и детей», – добавил он.

    Ряд демократов осудили действия палестинцев, но призвали к прекращению огня. «Я самым решительным образом осуждаю нападение ХАМАС», – заявила член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес. «Ни один ребенок и ни одна семья никогда не должны пережить такого рода насилие и страх. Проявляемая жестокость не решит проблему продолжающегося угнетения и оккупации в регионе. Для спасения людей срочно необходимы немедленное прекращение огня и деэскалация».

    Конгрессмен Джамаал Боуман осудил насилие, но не призвал к прекращению огня. Также он вспомнил протест палестинцев против 16-летней блокады Израилем сектора Газа. «Нам нужен способ положить конец этому насилию, которое убивает и травмирует поколения израильтян и палестинцев, включая блокаду Газы», – заявил он.

    Член Палаты представителей Кори Буш была более критичной по отношению к Израилю, чем некоторые из ее коллег. «В рамках достижения справедливого и прочного мира мы должны внести свой вклад для того, чтобы остановить это насилие, прекратив поддержку правительством США израильской военной оккупации и апартеида», – отмечает она.

    Член Палаты представителей палестинского происхождения от демократической партии Рашида Тлайб отметила, что готова бороться за справедливое будущее. «Путь к этому будущему должен включать снятие блокады, прекращение оккупации и демонтаж системы апартеида, которая создает удушающие, дегуманизирующие условия, которые могут привести к сопротивлению», – передает New York Post.

    Напомним, президент США Джо Байден поддержал Тель-Авив в борьбе с ХАМАС. «Израиль имеет право защищать себя и свой народ. Террористическим атакам никогда не бывает оправданий. И поддержка моей администрацией безопасности Израиля остается твердой и непоколебимой», – передает Politico слова американского лидера. Также он распорядился направить Израилю дополнительную помощь в борьбе с палестинцами.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 12:10
    Израильская армия объявила о взятии под контроль юга страны
    Израильская армия объявила о взятии под контроль юга страны
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские вооруженные силы установили контроль над всеми населенными пунктами в южной части страны, куда ранее прошли боевики ХАМАС, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Военные Израиля взяли под контроль населенные пункты, но отдельные боевики все еще могут находиться на израильской территории, уточнил Хагари, передает ТАСС.

    Израильская армия вызвала в свои ряды 300 тыс. резервистов с началом боевых действий, уточнил он. Это удалось сделать за 48 часов.

    В воскресенье между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем прошел обмен ударами на юге Ливана.

    Израильские СМИ сообщали, что ХАМАС и «Исламский джихад» держат в заложников 130 израильских граждан, как военных, так и мирных жителей.

    Коментарии (14)
    9 октября 2023, 17:02
    Посольство сообщило о четверых пропавших россиянах в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На израильской территории пропали четверо российских граждан после начала атаки со стороны палестинских радикалов, сообщили в посольстве России в этой стране.

    По состоянию на 16.00 мск 9 октября подтвержденных данных о гибели россиян нет, сообщила пресс-секретарь посольства Мария Рязанова, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    4 комментария


    При этом поступают сообщения от родственников россиян, с которыми не удается связаться, это девять человек из числа постоянно проживающих в Израиле и проживающих там временно. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.

    Коментарии (14)
    9 октября 2023, 01:18
    СБ ООН не принял заявления по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа

    Небензя после закрытого заседания СБ ООН сообщил об отсутствии заявления Совбеза по ситуации вокруг Израиля и Газы

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам закрытого заседания СБ ООН не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя сообщил, что призвал «к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями». Эскалацию в регионе он считает «частично результатом нерешенного вопроса», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, постпред Мальты Ванесса Фрейзер сообщила, что никто из членов СБ ООН не выдвинул проект заявления, при этом все осудили нападение ХАМАС на Израиль.

    Напомним, постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна не собирается вести переговоры с палестинским движением ХАМАС, израильские силы намерены уничтожить «этих дикарей».

    Коментарии (3)
    9 октября 2023, 16:38
    ЕС приостановил оказание помощи Палестине

    ЕС приостановил оказание помощи Палестине на 691 млн евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз заявил о приостановке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля, написал в соцсети X (ранее Twitter) еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.

    Он указал, что «крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в 691 млн евро», передает ТАСС.

    Напомним, президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.

    Коментарии (11)
    9 октября 2023, 21:54
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В числе захваченных в плен боевиками ХАМАС в Израиле «десятки людей» со вторым гражданством, в том числе с российским.

    Среди израильских пленных есть «десятки людей», имеющих второе гражданство, в том числе российское, заявил представитель ХАМАС, сообщает Reuters, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты
    4 комментария


    Ранее израильские СМИ сообщили, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных.

    Коментарии (6)
    9 октября 2023, 02:59
    WSJ заявила о причастности Ирана к подготовке атаки ХАМАС на Израиль

    Wall Street Journal заявила об участии иранского Корпуса стражей исламской революции в подготовке атаки ХАМАС на Израиль

    WSJ заявила о причастности Ирана к подготовке атаки ХАМАС на Израиль
    @ Carsten Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции помогали палестинскому движению ХАМАС подготовить атаку на Израиль, пишут СМИ со ссылкой на высокопоставленных лиц в ХАМАС и ливанской «Хезболле».

    Как утверждает Wall Street Journal, офицеры КСИР с августа работали вместе с ХАМАС над планом атаки. Сообщается, что стороны встречались в Бейруте, а на встрече 2 октября Иран одобрил проведение операции против Израиля. Wall Street Journal заявила, что информацию о причастности Ирана подтвердили также европейский чиновник и некий советник правительства Сирии, передает ТАСС.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у американской стороны нет доказательств причастности Ирана к нападению палестинских боевиков на юг Израиля.

    Коментарии (7)
    9 октября 2023, 06:26
    Израиль попросил у США снаряды для «Железного купола»

    WP сообщила о просьбе Израиля к США передать боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль попросил у США малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол», сообщили источники.

    Как пишет Washington Post, следует рассматривать это не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в преддверии будущих ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, передает ТАСС.

    Также Израиль хочет усилить обмен разведывательной информацией о ситуации на юге Ливана из-за опасений, что ливанская шиитская группировка «Хезболла» вступит в конфликт. Ожидается, что Белый дом направит в Конгресс объединенный запрос на военную помощь Израилю и Украине.

    По словам американских чиновников, Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа в течение 24–48 часов. «Израильские войска войдут в густонаселенный сектор Газа», что может привести к росту числа погибших, пишет издание.

    Напомним, президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.

    Коментарии (3)
    Главное
    Посол Палестины заявил о подготовке визита президента Аббаса в Россию
    Сенатор Ковитиди назвала сроки объявления даты выборов президента России
    У России запросили встречу по вопросу ядерных испытаний
    Посольство сообщило о четверых пропавших россиянах в Израиле
    Назван способ ухода от расчета в долларах в международной торговле
    Вышедший из СИЗО экс-мэр Шлиссельбурга захватил здание горадминистрации
    Фридман решил переехать в Израиль из Британии

    Цены на заправках взяты под контроль демпфером

    Правительство нашло решение для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Оно оказалось самым простым: кабмин вернул действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера. Иными словами, власти готовы компенсировать нефтяникам их потери из-за сдерживания цен на топливо внутри России. Бюджету это выйдет в копеечку. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: ХАМАС выплеснул кровавую ярость на мирных жителей

    Нынешняя эскалация стала не просто «самой смертоносной атакой на Израиль за последнее время», но огромной трагедией, поскольку «нападения были направлены и против мирных жителей», отмечают зарубежные СМИ. Издания всего мира предупреждают, что конфликт между Израилем и Палестиной «может перерасти в более широкую войну, сотрясающую весь регион». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............