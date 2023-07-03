Путин обсудил с президентом Палестины возможности созыва ближневосточного «квартета»

Российский лидер Путин обсудил с палестинским коллегой Аббасом возможности созыва ближневосточного «квартета»

Российский лидер Владимир Путин обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом возможности для созыва ближневосточного «квартета» в связи с военной операцией Израиля в городе Дженин, сообщает посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, переговоры по этому вопросу ведутся ежедневно, однако этому препятствуют представители Евросоюза. В частности, Аббас связывался с Путиным в субботу и объявил о готовности Палестины, отметив, что «раньше были против американцы, а теперь и европейцы», передает ТАСС.

Также Нофаль добавил, что Палестина призывает мировое сообщество отреагировать на события в Дженине.

«Это большая катастрофа. Израильтяне утверждают, что там есть якобы радикалы, и нападают мощно. На международной арене мы слышим только слова, что Израиль надо остановить, но ничего не делается. Даже американцы ничего не предпринимают. Израиль продолжает расширять поселения», – отметил посол.

Кроме того, он подчеркнул, что Иерусалим в ближайшее время проведет консультации с Москвой по ситуации в Дженине.

«Завтра будут у нас консультации по этому вопросу», – отметил дипломат, заверив, что Палестина всегда связывается с Москвой и ставит в известность происходящего.

В понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию по противодействию терроризму в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Погибли шестеро палестинцев, ранены не менее 25 человек.