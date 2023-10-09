Президент Израиля: Столько евреев за один день не убивали со времен Холокоста

Tекст: Валерия Городецкая

«На мой взгляд, со времен Холокоста не было убито так много евреев за один день», – сказал Герцог в послании международному сообществу в понедельник, запись обращения публикует израильское издание Israel National News.

«Со времен Холокоста мы не были свидетелями сцен, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших Холокост, загоняли в грузовики и увозили в плен», – добавил он.

Герцог также сравнил бойцов ХАМАС с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России) и назвал их монстрами.

«ХАМАС импортировал, перенял и воспроизвел жестокость ИГИЛ, вторгаясь в дома гражданских лиц в праздничные дни и хладнокровно убивая целые семьи. (…) Жестокость. Бесчеловечность. Варварство монстров. Не люди – монстры», – сказал он.

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Минздрав Израиля сообщает, что на данный момент в стране более 900 убитых и около 2500 раненых.



Ранее президент Израиля сообщил о трудном положении после обстрелов из Газы.