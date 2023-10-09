Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.11 комментариев
Президент Израиля: Столько евреев за один день не убивали со времен Холокоста
Со времен Холокоста не было убито так много евреев за один день, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«На мой взгляд, со времен Холокоста не было убито так много евреев за один день», – сказал Герцог в послании международному сообществу в понедельник, запись обращения публикует израильское издание Israel National News.
«Со времен Холокоста мы не были свидетелями сцен, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших Холокост, загоняли в грузовики и увозили в плен», – добавил он.
Герцог также сравнил бойцов ХАМАС с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России) и назвал их монстрами.
«ХАМАС импортировал, перенял и воспроизвел жестокость ИГИЛ, вторгаясь в дома гражданских лиц в праздничные дни и хладнокровно убивая целые семьи. (…) Жестокость. Бесчеловечность. Варварство монстров. Не люди – монстры», – сказал он.
Минздрав Израиля сообщает, что на данный момент в стране более 900 убитых и около 2500 раненых.
Ранее президент Израиля сообщил о трудном положении после обстрелов из Газы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ