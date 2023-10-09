Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.7 комментариев
Курс доллара опустился ниже 99 рублей
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 99 рублей, потеряв 3,5 рубля от достигнутого за день максимума, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 18.25 мск снижался на 1,23 рубля, до 99,18 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,59 рубля, евро – на 90 копеек, до 104,87 рубля, передает РИА «Новости».
Минутами ранее доллар падал на 1,57 рубля – до 98,84 рубля, от максимума понедельника падение при этом составляло 3,51 рубля.
В понедельник в 14:20 мск доллар в ходе торгов впервые с 23 марта 2022 года превысил 102 рубля.