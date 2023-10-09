Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.7 комментариев
Вышедший из СИЗО экс-мэр Шлиссельбурга захватил здание горадминистрации
Бывший глава города Шлиссельбург в Ленинградской области Артем Желудов захватил здание городской администрации в понедельник утром, сообщили местные власти.
Желудов, освободившийся на прошлой неделе из СИЗО «Кресты», где находился в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, утром в понедельник забаррикадировался в здании администрации Шлиссельбурга, передает РИА «Новости».
Местные власти сообщили агентству, что в понедельник утром Желудов с сообщниками «ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание».
Желудов занимал пост мэра Шлиссельбурга с ноября 2020 года до 2 августа 2023 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в связи с нарушениями при вводе в эксплуатацию дома в поселке Приладожский, которым он руководил до того, как стал главой Шлиссельбурга. В августе Желудова арестовали, 5 октября он вышел из СИЗО «Кресты» после смягчения меры пресечения до запрета определенных действий.
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