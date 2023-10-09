Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Госдеп подтвердил гибель девяти американцев в результате эскалации в Израиле
Госдеп: В Израиле в результате эскалации конфликта погибли девять граждан США
Девять американцев погибли в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
По его словам, девять американцев «потеряли свои жизни в результате этих ужасающих атак», власти США находятся в тесном контакте с властями Израиля, передает ТАСС.
Напомним, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Он добавил, что США также предприняли шаги для усиления истребителями F-35, F-15, F-16 и (штурмовиками) A-10 ВВС США в регионе.