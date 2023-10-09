Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы

Израильский политолог Ципис: Переговоры по возвращению заложников из сектора Газа могут занять месяцы и годы

Tекст: Илья Абрамов

«Более ста человек были вывезены ХАМАС на территорию сектора Газа. Надо понимать, что среди этих людей есть как еще живые заложники, так и уже мертвые», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Очевидно, что боевики не согласятся вернуть израильтян просто так. В обмен они потребуют от Тель-Авива выпустить заключенных из тюрем. Израиль может пойти на ряд уступок в этом вопросе. Также мы можем захватить несколько лидеров террористов и попытаться вернуть пленных в обмен на них», – отмечает он.

«Переговоры будут небыстрыми. Они могут занять месяцы или даже годы. Был случай, когда пленного израильского солдата освобождали пять лет. Есть более быстрый вариант – наземная операция в секторе Газа. Но она приведет к большому числу жертв среди заложников, солдат, а также мирного населения палестинского анклава», – подчеркивает собеседник.

«Однако тех, кто сейчас находится в руках ХАМАС, может ждать смерть, даже если переговоры еще будут продолжаться. Но и погибших Израиль захочет вернуть домой, чтобы похоронить в родной земле. Боевики знают это и не станут слишком дорожить жизнями пленных», – резюмировал Ципис.

Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

Ранее сообщалось, что Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС. Пишет Wall Street Journal.