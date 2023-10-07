«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.22 комментария
«Особое положение» введено на всей территории Израиля
Министр обороны Израиля Галант расширил зону «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны
Статус «особого положения в области безопасности» расширен министром обороны Израиля Йоавом Галантом на всю территорию страны, сообщило минобороны.
Данный статус позволяет Армии обороны Израиля «обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать общественные объекты в соответствии с требованиями безопасности», передает РИА «Новости».
Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля сообщает «об обрушении здания в Тель-Авиве в результате ракетного удара». Уточняется, что «спасены двое раненых», проводится поисково-спасательная операция. Кроме того, поступила информация о четырех попаданиях ракет в центральном Израиле – в Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.
До этого Al Arabiya сообщал, что израильская армия нанесла удары с воздуха по нескольким многоэтажным зданиям в секторе Газа, одно из них полностью разрушено. Группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло движения ХАМАС) заявила после этого, что в ответ на «разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву», передает ТАСС.
Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, и пригрозил превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины.