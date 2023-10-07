«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Губернатор пожелал Путину здоровья крепкого, как якутский алмаз
День рождения Владимира Путина стал заметным событием во многих регионах России
Многие российские губернаторы, политические деятели и жители регионов не только поздравили Владимира Путина с днем рождения, но и участвовали в различных массовых акциях, приуроченных к этому событию. В субботу Путину исполнился 71 год.
«Мы гордимся вами, нашим лидером, нашим президентом. Под вашим руководством страна поистине возродилась как великая держава. Мы искренне благодарны за постоянное, внимательное отношение к Якутии. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку каждого якутянина», – отметил в своем поздравлении глава Якутии Айсен Николаев.
Губернатор пожелал главе государства «крепкого, как якутский алмаз, здоровья, долголетия». «Пусть процветает наша великая Россия!» – добавил Николаев.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об авто- мотопробеге, организованным совместно с «Народным фронтом» (ОНФ). «Автоколонна двигалась под лозунгом «Команда Путина»! Впервые сегодня сел за руль знаменитой «Победы». Отличный автомобиль. Победа будет за нами!» – рассказал Хоценко.
Для губернатора Сахалинской области Виталия Лимаренко день рождения президента стал поводом напомнить о договоренности с главой государства сделать дорогу Южно-Сахалинск – Оха федеральной. «Благодаря этому сейчас ускоренными темпами завершается ее асфальтирование, а сэкономленные средства регионального бюджета переданы муниципалитетам на наведение порядка с районными дорогами», – отметил Лимаренко.
По его словам, мудрое решение главы государства о передаче сахалинских нефтегазовых проектов в управление российским компаниям «защитило наши стратегические предприятия от полной остановки работы». «От себя лично и от всей Сахалинской области поздравляем Владимира Владимировича с днем рождения! Желаю ему крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни!» – добавил Лимаренко.
В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев опубликовал ролик, в котором сотни школьников, волонтеров и студентов выстроились в слово «Путин». «Стабильная, имеющая четко выраженные национальные интересы, диверсифицированную экономику и развитую промышленность, сохраняющая традиционные ценности и национальное единство Россия – это результат энергии и усилий президента нашей страны Владимира Владимировича Путина», – поздравил Николаев главу государства.
Жители Самарской области, как пишут местные СМИ, отметили, что именно благодаря деятельности Путина регион и страна в целом становятся сильнее и комфортнее для жизни. Строятся новые школы, больницы, спортивные и детские площадки. Происходит благоустройство территорий, реализуются инициативы по поддержке науки и образования, здравоохранения, информационных технологий и инфраструктуры, культуры, туризма.
Председатель Верховного Совета Хакасии Сергей Сокол принял участие в открытой тренировке клуба дзюдо «Ах Барс», организованной в честь дня рождения Путина, который занимается самбо и дзюдо с 11 лет.
Кроме того, в субботу в Абакане в честь дня рождения российского лидера прошел масштабный автопробег. Местные жители и волонтеры преобразили местный Парк культуры и отдыха. «Хакасия вместе с Президентом!» – написал Сокол в своем Telegram-канале.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После получения диплома о высшем образовании служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. После возвращения в Россию устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, а с лета 1991 года стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.
В 1996 году будущий лидер России переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост в администрации президента (АП). В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя АП, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го – первым замруководителя АП, в июле 1998 года назначен директором ФСБ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совбеза.
В августе 1999 года Путин стал председателем правительства, а перед новым 2000 годом Борис Ельцин предложил ему стать и. о. главы государства. В марте 2000 года Путин был избран президентом.