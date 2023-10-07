Губернатор пожелал Путину здоровья крепкого, как якутский алмаз

День рождения Владимира Путина стал заметным событием во многих регионах России

Tекст: Евгений Романов

«Мы гордимся вами, нашим лидером, нашим президентом. Под вашим руководством страна поистине возродилась как великая держава. Мы искренне благодарны за постоянное, внимательное отношение к Якутии. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку каждого якутянина», – отметил в своем поздравлении глава Якутии Айсен Николаев.

Губернатор пожелал главе государства «крепкого, как якутский алмаз, здоровья, долголетия». «Пусть процветает наша великая Россия!» – добавил Николаев.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об авто- мотопробеге, организованным совместно с «Народным фронтом» (ОНФ). «Автоколонна двигалась под лозунгом «Команда Путина»! Впервые сегодня сел за руль знаменитой «Победы». Отличный автомобиль. Победа будет за нами!» – рассказал Хоценко.

Для губернатора Сахалинской области Виталия Лимаренко день рождения президента стал поводом напомнить о договоренности с главой государства сделать дорогу Южно-Сахалинск – Оха федеральной. «Благодаря этому сейчас ускоренными темпами завершается ее асфальтирование, а сэкономленные средства регионального бюджета переданы муниципалитетам на наведение порядка с районными дорогами», – отметил Лимаренко.

По его словам, мудрое решение главы государства о передаче сахалинских нефтегазовых проектов в управление российским компаниям «защитило наши стратегические предприятия от полной остановки работы». «От себя лично и от всей Сахалинской области поздравляем Владимира Владимировича с днем рождения! Желаю ему крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни!» – добавил Лимаренко.

В свою очередь глава Чувашии Олег Николаев опубликовал ролик, в котором сотни школьников, волонтеров и студентов выстроились в слово «Путин». «Стабильная, имеющая четко выраженные национальные интересы, диверсифицированную экономику и развитую промышленность, сохраняющая традиционные ценности и национальное единство Россия – это результат энергии и усилий президента нашей страны Владимира Владимировича Путина», – поздравил Николаев главу государства.

Жители Самарской области, как пишут местные СМИ, отметили, что именно благодаря деятельности Путина регион и страна в целом становятся сильнее и комфортнее для жизни. Строятся новые школы, больницы, спортивные и детские площадки. Происходит благоустройство территорий, реализуются инициативы по поддержке науки и образования, здравоохранения, информационных технологий и инфраструктуры, культуры, туризма.

Председатель Верховного Совета Хакасии Сергей Сокол принял участие в открытой тренировке клуба дзюдо «Ах Барс», организованной в честь дня рождения Путина, который занимается самбо и дзюдо с 11 лет.

Кроме того, в субботу в Абакане в честь дня рождения российского лидера прошел масштабный автопробег. Местные жители и волонтеры преобразили местный Парк культуры и отдыха. «Хакасия вместе с Президентом!» – написал Сокол в своем Telegram-канале.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После получения диплома о высшем образовании служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. После возвращения в Россию устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, а с лета 1991 года стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

В 1996 году будущий лидер России переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост в администрации президента (АП). В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя АП, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го – первым замруководителя АП, в июле 1998 года назначен директором ФСБ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совбеза.

В августе 1999 года Путин стал председателем правительства, а перед новым 2000 годом Борис Ельцин предложил ему стать и. о. главы государства. В марте 2000 года Путин был избран президентом.