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Российская ПВО отразила воздушную атаку на Севастополь со стороны моря
Губернатор Севастополя Развожаев: Система ПВО отразила воздушную атаку со стороны моря
Система противовоздушной обороны отразила воздушную атаку на Севастополь со стороны моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в Севастополе отработала система ПВО. По словам губернатора, по предварительной информации, военные отразили атаку воздушных целей со стороны моря. Развожаев заверил, что все службы продолжают контролировать обстановку.
В свою очередь Министерство обороны сообщило в своем Telegram-канале, что около 22.30 пятницы средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.