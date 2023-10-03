Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.6 комментариев
Фрагменты БПЛА упали на крышу дома в Севастополе
Фрагменты украинского беспилотника (БПЛА), обезвреженного российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), упали на крышу жилого дома в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он уточнил, что никто не пострадал, но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла.
Развожаев указал, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Спасатели выехали на место падения фрагментов БПЛА.
Ранее Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе, приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.