Фрагменты БПЛА упали на крышу дома в Севастополе

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он уточнил, что никто не пострадал, но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла.

Развожаев указал, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Спасатели выехали на место падения фрагментов БПЛА.

Ранее Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе, приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.