Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.2 комментария
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе, приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.
«Внимание всем! Воздушная тревога», – написал Развожаев в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение роликом с рекомендациями гражданам о мерах безопасности.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила о приостановке движения морского и наземного общественного транспорта в связи с объявлением воздушной тревоги, передает ТАСС.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе усилят защиту от воздушных атак.