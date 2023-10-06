«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Шойгу выразил соболезнования в связи с атакой на училище в сирийском Хомсе
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу осудил теракт в военном училище в сирийском городе Хомс, он выразил соболезнования вице-премьеру и главе Минобороны Сирии Али Махмуду Аббасу.
Шойгу выразил соболезнования в связи с террористической атакой на училище в Хомсе, передает ТАСС.
Российский министр «решительно осудил данное проявление терроризма, среди жертв которого много женщин и детей».
Нападение, в ходе которого применялись беспилотники, произошло 5 октября на плацу в самом конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. Очевидцы рассказали ТАСС, что «взрывы раздались возле трибун, где находились семьи военных, их родители, братья, сестры, жены и дети». В стране объявлен трехдневный траур по погибшим. В числе 89 жертв – 31 женщина и пятеро детей. Не менее 277 человек пострадали.
Президент России Владимир Путин выразил сирийскому коллеге Башару Асаду соболезнования.