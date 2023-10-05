Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.24 комментария
Путин: В России растут реальные располагаемые доходы населения
Россия справляется сегодня и в будущем также справится с решением задач в экономике, реальные доходы населения растут больше чем на 12%, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы справляемся пока, и у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся», – заявил президент, передает ТАСС. По его словам, в России естественным образом началась структурная перестройка экономики.
«То, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли, и мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных, европейских прежде всего, сельхозтоваров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны», – цитирует РИА «Новости» президента.
По словам Путина, в России есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы. «Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Если в Европе они упали, у нас подросли больше чем на 12%», – отметил глава государства.
Также президент заявил, что расходы в России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, сейчас они составляют около 6% от ВВП.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ООН позавидовала успехам российской экономики.