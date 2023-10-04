Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.8 комментариев
Армянская церковь призвала Ереван прекратить авантюризм во внешней политике
Армянская апостольская церковь призвала власти страны отказаться от авантюризма в отношениях с союзниками
Власти Армении должны отказаться от авантюризма во внешней политике и особенно в отношениях с союзниками, заявили на собрании епископов Армянской апостольской церкви во главе с Католикосом Всех армян Гарегином II.
На собрании указали на антиармянскую политику Азербайджана в связи с событиями в Нагорном Карабахе. При этом подчеркивается, что реакция международного сообщества разочаровывает, передает Sputnik
Однако, как заявили в канцелярия Католикоса, «еще большую тревогу вызывает политика, проводимая властями Армении, которая создает новые онтологические угрозы для народа в условиях крайне опасного геополитического развития».
Церковь призвала власти Армении продемонстрировать бдительность и мудрость. Указывается, что Армения «не может стать объектом опасных экспериментов какой-либо политической силы». Паству духовенство призвало помогать насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, не поддаваться «деструктивной пропаганде, подрывающей солидарность и обслуживающей интересы антинациональных групп и фракций».
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Как указала Москва, премьер-министр Армении Никол Пашинян сам принял решение признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, что стало предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Кроме того, Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ. Также армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.