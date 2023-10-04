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    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    8 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    13 комментариев
    4 октября 2023, 23:21

    Армянская церковь призвала Ереван прекратить авантюризм во внешней политике

    Армянская апостольская церковь призвала власти страны отказаться от авантюризма в отношениях с союзниками

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Армении должны отказаться от авантюризма во внешней политике и особенно в отношениях с союзниками, заявили на собрании епископов Армянской апостольской церкви во главе с Католикосом Всех армян Гарегином II.

    На собрании указали на антиармянскую политику Азербайджана в связи с событиями в Нагорном Карабахе. При этом подчеркивается, что реакция международного сообщества разочаровывает, передает Sputnik

    Однако, как заявили в канцелярия Католикоса, «еще большую тревогу вызывает политика, проводимая властями Армении, которая создает новые онтологические угрозы для народа в условиях крайне опасного геополитического развития».

    Церковь призвала власти Армении продемонстрировать бдительность и мудрость. Указывается, что Армения «не может стать объектом опасных экспериментов какой-либо политической силы». Паству духовенство призвало помогать насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, не поддаваться «деструктивной пропаганде, подрывающей солидарность и обслуживающей интересы антинациональных групп и фракций».

    28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Как указала Москва, премьер-министр Армении Никол Пашинян сам принял решение признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, что стало предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

    Кроме того, Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ. Также армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

    3 октября 2023, 17:20
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Автоперевозчики, перевозящие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой в виде проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    По его словам, армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс», передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Aysor.am. Керобян добавил, что российская сторона осуществляет серьезную проверку качества коньяка.

    Ранее торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообщил о скоплении около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают экспертизы.

    Коментарии (120)
    3 октября 2023, 12:52
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Парламент Армении во вторник проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

    Как объявил спикер парламента Ален Симонян, за ратификацию документа выступили 60 депутатов, еще 20 голосов было отдано против. «Решение принято», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле заявляли, что планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС, который в марте выдал «ордер на арест» президента России, являются «чрезвычайно враждебными» для Москвы.

    МИД РФ предупреждал, что такое решение обернется негативными последствиями для отношений между Россией и Арменией.

    Коментарии (33)
    4 октября 2023, 17:33
    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

    Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной.

    Пашинян заявил, что если его отставка даст возможность Армении преодолеть все вызовы, то он готов сделать это «через секунду», поскольку «не цепляется за кресло», передает РИА «Новости».

    Но, по его мнению, в случае отставки произойдет «прямо противоположное». Премьер отметил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

    Также Пашинян заявил, что не стал отменять визит в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался провести там встречу, передает ТАСС.

    В ходе поездки в Гранаду премьер намерен «более подробно» изложить позиции армянского руководства по ситуации с Карабахом.

    Коментарии (53)
    2 октября 2023, 19:56
    Российско-азербайджанский патруль обстреляли в Нагорном Карабахе

    Минобороны: Неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе

    Российско-азербайджанский патруль обстреляли в Нагорном Карабахе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Ханкенди), пострадавших нет, ведется разбирательство, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня: неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что командование российских миротворцев и представители азербайджанской стороны и Карабаха проводят разбирательство по данному факту.

    Ранее у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум эпизодам гибели шести российских миротворцев в Карабахе.

    Также сообщалось о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев.

    Коментарии (9)
    3 октября 2023, 19:40
    Экс-руководители Карабаха задержаны и доставлены в Баку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян задержаны азербайджанской Службой госбезопасности, пишут азербайджанские агентства.

    Спецслужбы Азербайджана задержали Гукасяна, Саакяна, Арутюняна и экс-спикера парламента НКР Давида Ишханяна, передает ТАСС со ссылкой на агентство APA. Уточняется, что их уже доставили в азербайджанскую столицу.

    Ранее в Азербайджане арестовали бывшего главу правительства (НКР) Рубена Варданяна.

    Напомним, 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 15:07
    Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате

    АПА: Президент Азербайджана Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

    Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение отказаться от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.

    По информации азербайджанского агентства АПА, Баку настаивал на том, чтобы в предстоящей встрече участвовала также Турция, однако согласия не получил. «Особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

    В рамках встречи в Гранаде планировались переговоры Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Газета ВЗГЛЯД писала об отношениях Азербайджана и Армении после ликвидации Нагорно-Карабахской республики.

    Коментарии (13)
    4 октября 2023, 16:30
    Захарова назвала ЕС предателем Армении
    Захарова назвала ЕС предателем Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она напомнила, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, а ЕС наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать. «То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз – это он предал армян», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она также добавила, что «никакой стабильности и деэскалации миссия Евросоюза в Армении не обеспечивает».

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

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    2 октября 2023, 16:36
    Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха
    Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева гарантировала право на сохранение и развитие армянской культуры и этнокультурных особенностей, а также использование армянского языка, следует из планов по реинтеграции Нагорного Карабаха в азербайджанское общество.

    Согласно этим планам, независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого. Кроме того, жителям Нагорного Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей, свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, возможность использования армянского языка, передает РИА «Новости».

    При этом управлять на территориях проживания армян будут специальные представительства президента Азербайджана, куда могут быть привлечены жители Карабаха. Вопросы гражданства решаются в соответствии с Конституцией Азербайджана, полиция республики обеспечивает охрану общественного порядка на территории и безопасность. Также указано, что на основе выборов будут сформированы муниципалитеты.

    Администрация Алиева обещает, что жители Карабаха также будут обеспечены образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.

    Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.

    Коментарии (8)
    2 октября 2023, 16:20
    Поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению прекратился

    Власти Армении заявили о прекращении потока беженцев из Нагорного Карабаха

    Tекст: Вера Басилая

    Поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек, заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

    По ее словам, основной поток беженцев из Нагорного Карабаха прекратился, там остались только должностные лица и ограниченное количество жителей, передает ТАСС.

    Ранее Багдасарян сообщила, что с 24 сентября в Армению прибыли 100 тыс. 514 человек, временное жилье представлено 48 649 переселенцам. Напомним, 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.

    Коментарии (17)
    3 октября 2023, 16:30
    Песков назвал причину изменения ситуации вокруг Карабаха

    Песков заявил, что предтечей ситуации вокруг Карабаха было решение Пашиняна

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам принял решение признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, что стало предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так представитель Кремля прокомментировал критику Еревана в адрес Москвы, передает ТАСС.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Москва, Анкара и Баку используют похожую риторику, если говорить о карабахском вопросе. Напомним, 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

    Коментарии (2)
    4 октября 2023, 18:20
    Пашинян назвал условия для подписания соглашения с Баку

    Премьер Армении Пашинян озвучил три условия для подписания мирного соглашения с Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга, демаркация границ должна происходить на основе Алма-Атинской декларации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

    Пашинян заявил, что Ереван и Баку должны признать, что территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана – 86 600 кв. км.

    Второе условие: политической основой для делимитации, а затем демаркации границ должна стать Алма-Атинская декларация от 1991 года о создании СНГ, передает ТАСС.

    По его словам, открытие коммуникаций в регионе должно происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран. Пашинян подчеркнул, что Азербайджан должен согласиться с этими принципами, и тогда в обозримой перспективе будет подписан мирный договор между Ереваном и Баку.

    Ранее премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной. Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с Николом Пашиняном в Испании в пятистороннем формате.

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    3 октября 2023, 13:02
    Российские миротворцы оказали содействие эвакуации 98 тыс. жителей Карабаха

    Российские миротворцы оказали содействие эвакуации 98 тыс. жителей Нагорного Карабаха в Армению

    Tекст: Александра Юдина

    Российский миротворческий контингент помог эвакуировать в Армению более 98 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 32 тыс. детей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Отмечается, что российским военным ведомством было принято решение эвакуировать и разместить жителей на наблюдательных постах и в базовом лагере. Так, из Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тыс. мирных жителей, включая около 32 тыс. детей, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, по Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти 300 тонн гуманитарных грузов, а также российские военные участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте.

    По словам министра, самоотверженные и профессиональные действия миротворцев ВС России помогли избежать гораздо большего количества жертв во время обострения конфликта.

    «Благодарю наших ребят… Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь», – подчеркнул Шойгу.

    В заключение глава Минобороны добавил, что при поддержке российского миротворческого контингента были развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии.

    Напомним, Нагорно-Карабахская Республика официально прекращает существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписан президентом непризнанной НКР Самвелом Шахраманяном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана.

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    4 октября 2023, 12:08
    В Москве возбудили дело о незаконной работе украинской секты «Возрождение»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено о незаконной работе запрещенной в России секты «Духовный центр «Возрождение» Владимира Мунтяна, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

    Дело завели по статье «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной», сказала Иванова, передает РИА «Новости».

    Согласно данным ведомства, с 25 ноября прошлого года адепты секты занимались в столице организацией работы благотворительного фонда «Возрождение» Мунтяна и самого «духовного центра». Обе структуры признаны в России нежелательными.

    У подозреваемых провели обыски. В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что схожее дело возбудили в Кировской области. Подробностей о нем не приводится.

    Напомним, в 2022 году Генеральная прокуратура признала деятельность украинских неправительственных организаций «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна нежелательными. Ведомство указало, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

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    4 октября 2023, 13:51
    В РПЦ захотели изучить шоу «Грешницы на перевоспитании» на предмет фарса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Русская православная церковь изучает телешоу «Грешницы на перевоспитании» на предмет пародии, сказал источник в РПЦ. По сюжету на шоу восемь девушек, привыкших жить на содержании, месяц живут в монастыре, соблюдая устав.

    РПЦ изучает шоу, после рассмотрения церковь сформирует позицию, разговоры о покаянии на телешоу – это «очень сложная история», нуждающаяся в профессионализме и глубоких знаниях, сказал источник «Газеты.Ru».

    По его словам, идея о встраивании такого шоу в стандартный формат, подобный кулинарным и политическим шоу, это «самое плохое, что можно сделать».

    «На первое – как приготовить суп, на второе – как раскаяться в монастыре», – указал собеседник.

    По его словам, есть удачные примеры шоу, такие как «12» на телеканале СПАС, эта передача посвящена преодолению алкоголизма.

    Источник добавил, что создатели «Грешниц» не обращались за советом в РПЦ, церковь всегда поддерживала попытки говорить о покаянии в новых творческих форматах. Без сотрудничества такие шоу могут превратиться в фарс и пародию, заключил он.

    Шоу «Грешницы на перевоспитании» начало выходить в начале сентября, участницы месяц живут в монастыре без кредиток и связей с внешним миром, без брендовой одежды, маникюра и косметики. Они должны жить и работать наравне с обитательницами монастыря, соблюдая устав.

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    4 октября 2023, 14:24
    МИД: Москва не получала просьб о помощи в освобождении экс-руководства Карабаха

    В МИД заявили, что не получали просьб о помощи в освобождении экс- руководства Карабаха

    Tекст: Александра Юдина

    Просьб о помощи в освобождении и возвращении в Армению арестованных Азербайджаном представителей экс-руководства Нагорного Карабаха Москва не получала, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, формальных или неформальных обращений Москве не поступало, если не считать информационную сферу, передает ТАСС.

    Касательно вопроса размещения военной базы России в Армении дипломат подчеркнула, что такие решения регулируются необходимыми документами.

    «Российская позиция зафиксирована и юридически оформлена», – сказала она.

    Также Захарова прокомментировала ситуацию вокруг пребывания российских миротворцев в Карабахе. В частности, спикер МИД сообщила, что сроки и другие вопросы размещения в регионе определяется совместно с азербайджанской стороной, и с учетом ситуации на земле.

    Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия получает исчерпывающую информацию о том, что часть жителей Карабаха, покинувших ранее регион, планирует вернуться.

    «В этом случае Москва окажет содействие в контактах с азербайджанской стороной», – заключила она.

    Ранее в Кремле рассказали, какие контакты Москва имела с представителями Запада по Карабаху.

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