Армянская церковь призвала Ереван прекратить авантюризм во внешней политике

Армянская апостольская церковь призвала власти страны отказаться от авантюризма в отношениях с союзниками

Tекст: Антон Антонов

На собрании указали на антиармянскую политику Азербайджана в связи с событиями в Нагорном Карабахе. При этом подчеркивается, что реакция международного сообщества разочаровывает, передает Sputnik

Однако, как заявили в канцелярия Католикоса, «еще большую тревогу вызывает политика, проводимая властями Армении, которая создает новые онтологические угрозы для народа в условиях крайне опасного геополитического развития».

Церковь призвала власти Армении продемонстрировать бдительность и мудрость. Указывается, что Армения «не может стать объектом опасных экспериментов какой-либо политической силы». Паству духовенство призвало помогать насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, не поддаваться «деструктивной пропаганде, подрывающей солидарность и обслуживающей интересы антинациональных групп и фракций».

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Как указала Москва, премьер-министр Армении Никол Пашинян сам принял решение признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, что стало предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Кроме того, Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ. Также армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.