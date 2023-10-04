В ООН спрогнозировали ускоренный рост российской экономики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указано в документе, аналогичным образом среди стран G20 только в Китае, Японии, Бразилии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями, исходя из всех этих факторов, рост ВВП России, по прогнозам, составит 2,2% и два процента в 2023 и 2024 годах соответственно, передает РИА «Новости».

Напомним, по информации сентябрьского доклада ОЭСР, экономика России в 2023 году увеличится на 0,8%, в 2024 – на 0,9, хотя ранее говорилось о полуторапроцентном сокращении.