Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
В ООН спрогнозировали ускоренный рост российской экономики
Россия вошла в число стран G20, экономический рост которых, предположительно, ускорится в 2023 году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023-й.
Как указано в документе, аналогичным образом среди стран G20 только в Китае, Японии, Бразилии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями, исходя из всех этих факторов, рост ВВП России, по прогнозам, составит 2,2% и два процента в 2023 и 2024 годах соответственно, передает РИА «Новости».
Напомним, по информации сентябрьского доклада ОЭСР, экономика России в 2023 году увеличится на 0,8%, в 2024 – на 0,9, хотя ранее говорилось о полуторапроцентном сокращении.