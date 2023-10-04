Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
МОК опроверг заявление о запрете россиянам выступать на юношеской Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) не запрещает российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее, сообщают представители организации.
Уточняется, что в данный момент ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх в Канвондо, при этом дальнейшего решения принято не было, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба МОК сообщила «Советскому спорту», что российские спортсмены не будут допущены до участия в зимних юношеских Олимпийских играх следующего года.
Напомним, Международный олимпийский комитет не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх, объяснив отказ допустить российских и белорусских спортсменов техническими причинами.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, МОК пользуясь ситуацией на Украине, отстраняет российских спортсменов, грубо нарушая Олимпийскую хартию.