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    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами
    Пытавшийся проникнуть в Крым украинский диверсант попал в плен
    Washington Post заявил о победе России в «битве дронов» над Украиной
    Лидер Карабаха Шахраманян смог перебраться в Армению
    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    5528 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    11 комментариев
    4 октября 2023, 12:50

    На Кубани осудили убившего ребенка кувалдой мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор 66-летнему жителю Краснодарского края Николаю Мишину за убийство малолетней девочки кувалдой, сам эпизод произошел в 2016 году, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    Коллегия присяжных заседателей в июле признала Мишина виновным в убийстве единогласно, теперь Краснодарский краевой суд на основании вердикта приговорил Мишина к 11 годам колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    Суд взыскал с Мишина в пользу потерпевшей стороны 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Преступление произошло в июне 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района. Отчим подвез девочку по направлению к своему дому. Она вышла из машины, намереваясь дойти до дома, но исчезла по дороге.

    СК завел уголовное дело. В январе 2020 года в одном из соседних поселков на зданиях начали появляться надписи, где сообщалось местонахождение тела пропавшей. Следователи нашли останки ребенка и выяснили, что Мишин причастен к преступлению, его задержали.

    Ведомство установило, что в 2016 году девочка забегала несколько раз во двор к обвиняемому, отвлекала его от работы. В один момент мужчина, пытаясь прогнать ребенка, ударил ей кувалдой в голову. Она погибла. Мужчина захотел скрыть следы преступления, вывез ее тело в соседний поселок и оставил в поле.

    В 2022 году в Иркутской области местный житель убил полуторагодовалого ребенка, ударив малыша о стену. Мужчина решил ударить несовершеннолетнего, поскольку не мог его успокоить.

    3 октября 2023, 17:20
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Автоперевозчики, перевозящие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой в виде проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    По его словам, армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс», передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Aysor.am. Керобян добавил, что российская сторона осуществляет серьезную проверку качества коньяка.

    Ранее торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообщил о скоплении около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают экспертизы.

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    4 октября 2023, 10:01
    Вынесен приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой

    Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Овсянникову к 8,5 годам колонии

    Вынесен приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы, признав виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в столичной прокуратуре.

    Согласно сообщению прокуратуры, суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года, передает ТАСС.

    По данным следствия, 15 июля прошлого года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих ВС России в ходе спецоперации.

    Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.

    Напомним, Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября 2022 года. Об этом сообщил ее бывший супруг Игорь Овсянников.

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    3 октября 2023, 19:07
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При отсутствии успехов украинских вооруженных сил в ходе осеннего контрнаступления мирное соглашение заключат на условиях Москвы, указал журналист Марк Темницкий в материале для Hill.

    Военная и финансовая помощь киевскому режиму все больше зависит от результатов выборов в западных странах, текущая поддержка уже не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, указал Темницкий в статье Hill, передает РИА «Новости».

    По его мнению, никто не гарантирует военную поддержку Украины в будущем. В случае ее ослабления в следующем году Москва может добиться мирного урегулирования, а мировое сообщество может оказать давление на Киев, чтобы тот провел переговоры и заключил выгодное для оппонента соглашение.

    Как считает Темницкий, чтобы избежать этого, Украине следует «выиграть войну против России в 2023 году».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связаны заявления в США о нехватке средств на долгосрочную поддержку ВСУ.

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    3 октября 2023, 15:51
    Молдавия назвала условия покупки газа у Газпрома

    Министр энергетики: Молдавия готова закупать газ у Газпрома, но по выгодной цене

    Молдавия назвала условия покупки газа у Газпрома
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавия выражает готовность закупать газ у Газпрома, но по выгодной цене и без политических условий для Кишинева, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    Как сказал Парликов в интервью молдавскому изданию «Ньюсмейкер», в Молдавии не отказались полностью от идеи закупать газ у Газпрома для Правобережья, но за хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не станет покупать российское голубое топливо, сославшись на то, что у страны появились «европейские источники».

    Напомним, российская сторона оценивает долг за газ со стороны Молдавии в 709 млн долларов. При этом власти Молдавии согласились выплатить лишь 8,6 млн долларов.

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    4 октября 2023, 03:57
    В Британии заявили об угодившей в китайскую ловушку подлодке ВМС НОАК

    Daily Mail со ссылкой на британскую разведку заявила о гибели экипажа китайской АПЛ типа 093 Shang в Тайваньском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с китайской атомной подлодкой типа 093 Shang, который, как утверждается, произошел в августе, скорее всего, привел к гибели экипажа субмарины ВМС НОАК, заявили СМИ со ссылкой на британскую разведку.

    Как пишет Daily Mail, «21 августа произошла авария на борту во время выполнения миссии в Желтом море». Субмарина, по версии британской разведки, попала в китайскую же ловушку, предназначенную для подводных кораблей противника, в частности, американских. Сообщается, что АПЛ столкнулась с цепным и якорным препятствием. В Великобритании считают, что погибли 55 человек, включая капитана Сюэ Юн-Пэна. В качестве причины смерти называется отказ кислородных систем, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, в августе СМИ сообщали, что на атомной подлодке КНР типа 093 Shang произошла авария, а ее экипаж погиб. Тайваньское Минобороны заявило, что не нашло никаких доказательств аварии. Китай также опроверг сообщения об аварии.

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    3 октября 2023, 23:58
    Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку

    Американские конгрессмены проголосовали за отставку спикера Палаты представителей США Маккарти

    Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В результате голосования американские конгрессмены выступили за отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, такое решение принято впервые в истории США, сообщают информационные агентства.

    Предложение об отставке поддержали 216 человек, против проголосовали 210 членов Палаты представителей, передает РИА «Новости».

    Маккарти (представляет штат Калифорния) смещен с поста спикера, передает ТАСС.

    Временным спикером (до выборов постоянного) станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

    Палата представителей США после решения об отставке Маккарти ушла на недельный перерыв, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду. Маккарти заявил, что не намерен претендовать на этот пост на новых выборах, передает Washington Post.

    Напомним, к отставке Маккарти призвал его однопартиец Мэтт Гетц, который обвинил Маккарти в сговоре с демократами по проекту бюджета и с Белым домом по финансированию Украины. Отметим, что в январе Маккарти избрали спикером лишь с 15 попытки.

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    3 октября 2023, 16:38
    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине

    Минобороны: Российские военные уничтожили выпускающие твердое ракетное топливо цеха у Павлограда

    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства указано, что около города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

    Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, речь идет о Павлоградском химическом заводе.

    Кроме того, российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники украинской армии. «В районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ», – сообщает Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по ВСУ около Работина. Также ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

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    3 октября 2023, 20:40
    Власти Франции согласились поставлять военную технику в Армению

    МИД Франции: Париж готов подписать соглашение с Ереваном о поставках военной техники

    Власти Франции согласились поставлять военную технику в Армению
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж готов подписать соглашение с Ереваном о поставках в Армению военной техники, сообщили в министерстве иностранных дел Франции.

    Как сообщила на брифинге глава французского МИД Катрин Колонна, Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, позволяющего поставлять военную технику в эту страну, «чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о намерении Запада разрушить российско-армянскую связку.

    Коментарии (39)
    3 октября 2023, 19:32
    Бывший украинский военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ

    Перешедший на сторону России украинский военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ

    Бывший украинский военный рассказал об обманах с зарплатой в ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывает контрактников с выплатой заработных плат, рассказал перешедший на сторону России украинский военный Максим Доценко.

    Контрактникам нерегулярно выплачивались деньги, из-за чего они «сидели голодные», рассказал Доценко на видео, предоставленном администрацией Харьковской области РИА «Новости», передают «Известия».

    «Людям, которые идут воевать в горячие точки, им обещают сотни тысяч. А потом они узнают, что эти сотни тысяч приходят раз в два-три месяца», – сообщил он.

    Также Доценко отметил, что семьям погибшим не всегда выплачивались компенсации от государства. Он пояснил, что погибших оформляют как пропавших без вести, а за таких бойцов выплаты не предусмотрены.

    В феврале прошлого года генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что киевские власти постоянно обманывают военнослужащих при выплате пенсии и заработной платы.

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    3 октября 2023, 18:05
    Назван размер средней пенсии в России в 2024 году

    Силуанов назвал размер средней пенсии в России в 2024 году

    Назван размер средней пенсии в России в 2024 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средняя пенсия в России в 2024 году составит чуть больше 23,2 тыс. рублей в месяц, заявил во вторник глава Минфина России Антон Силуанов.

    По его словам, пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции, это 7,5%, поэтому пенсия вырастет до 23 тыс. 244 рублей, передает РИА «Новости». Общий объем расходов на индексацию пенсии составит 600 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что, согласно проекту бюджета России на три года, индексация прожиточного минимума пенсионера будет выглядеть следующим образом: в 2024 году – на 7,5%, в 2025 году – на 9,5%, в 2026 году – на 10,3%.

    Коментарии (48)
    4 октября 2023, 01:11
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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    3 октября 2023, 18:32
    Carlsberg расторгла лицензионное соглашение с «Балтикой»
    Carlsberg расторгла лицензионное соглашение с «Балтикой»
    @ Revierfoto/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пивная компания Carlsberg Group расторгла с «Балтикой» лицензионное соглашение на производство и продажу всей продукции группы, включая локальные бренды, говорится в сообщении датского концерна.

    В середине июля 2023 года пивоваренная компания «Балтика», принадлежавшая датскому концерну Carlsberg, была передана под управление Росимущества, передает «Интерфакс».

    Carlsberg называет расторжение лицензионных соглашений ответом на указ президента России о передаче доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» Росимуществу.

    В переходный период «Балтика» сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, сделать это можно до 1 апреля 2024 года. Компания выпускает продукцию под брендами Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus и LAV. У «Балтики» восемь заводов в России.

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    3 октября 2023, 15:07
    В Кремле раскритиковали присоединение Армении к Римскому статуту

    В Кремле назвали присоединение Армении к Римскому статуту некорректным шагом

    В Кремле раскритиковали присоединение Армении к Римскому статуту
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является некорректным шагом с точки зрения отношений между Россией и Арменией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «По-прежнему считаем, что это – некорректное решение», – приводит его слова ТАСС. По словам Пескова, российской стороне не хотелось бы, чтобы президенту Владимиру Путину когда-либо пришлось отказываться от визита в Армению.

    Армения, как отметил представитель Кремля, является дружественным России государством и партнером нашей страны. Россиян многое объединяет с братским армянским народом, сказал он. Вместе с тем у российской стороны появляются дополнительные вопросы к действующему руководству Армении, указал Песков, добавив, что данные вопросы заранее были переданы армянской стороне.

    Напомним, парламент Армении во вторник проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Ранее в Кремле заявляли, что планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС, который в марте выдал «ордер на арест» президента России, являются «чрезвычайно враждебными» для Москвы.

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    4 октября 2023, 09:30
    FT: Украина получит 186 млрд евро при вступлении в ЕС

    Financial Times: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз

    FT: Украина получит 186 млрд евро при вступлении в ЕС
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

    В настоящее время в общей сложности восемь государств имеют статус кандидата в Евросоюз. Это Черногория, Сербия, Молдавия, Албания, Турция, Северная Македония, Украина, а также Босния и Герцеговина.

    Согласно сообщению издания, поступления Украине будут включать 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также 61 млрд евро из фонда сплочения ЕС, а всего расширение Евросоюза обойдется Брюсселю в общей сложности в 256,8 млрд евро, передает ТАСС.

    Предполагаемый масштаб необходимых изменений внесет решительные коррективы в финансовый баланс внутри блока.

    Как говорится в документе, всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС, а многие государства, которые в настоящее время являются нетто-получателями (вкладывают в бюджет меньше денег, а получают больше), станут чистыми вкладчиками.

    По оценке его авторов, с появлением новых стран-членов текущий бюджет увеличится на 21% – до 1,47 трлн евро, что соответствует примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

    «Решительные изменения» могут обернуться значительным увеличением бюджетных взносов от Германии, Франции и Нидерландов. Еще одним следствием расширения станет сокращение на одну пятую субсидий фермерам нынешних стран – членов ЕС.

    Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.

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    4 октября 2023, 08:45
    Россиянам объяснили новые правила платежей за ЖКХ

    Экономист Казанцева предупредила о новых правилах оплаты ЖКХ в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о новых правилах оплаты ЖКХ, которые вступили в силу в октябре.

    Так, согласно новым правилам, если новые затраты на содержание общедомового имущества возникли по вине кого-либо из собственников, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании. Нарушителей разыщут с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей.

    Казанцева отметила, что управляющая компания при этом не вправе необоснованно повышать сборы или затягивать процесс устранения поломок, передает РИА «Новости».

    В свою очередь председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин рассказал в интервью радио Sputnik, что в случае, если граждане уезжают на отдых на длительное время, то могут сделать перерасчет размера платы за вывоз мусора. Он уточнил, что перерасчет возможен, если человека не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения.

    При этом в УК могут попросить предъявить документы, которые бы подтверждали отсутствие жильца, например, туристическую путевку или билет на самолет.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что тарифы на коммунальные услуги должны учитывать интересы производителей, но быть доступными для людей.

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    Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

    Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». В чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем? Подробности

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    Провал «контрнаступа» ведет к поражению украинской валюты

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

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      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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