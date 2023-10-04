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На Кубани осудили убившего ребенка кувалдой мужчину
Вынесен приговор 66-летнему жителю Краснодарского края Николаю Мишину за убийство малолетней девочки кувалдой, сам эпизод произошел в 2016 году, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Коллегия присяжных заседателей в июле признала Мишина виновным в убийстве единогласно, теперь Краснодарский краевой суд на основании вердикта приговорил Мишина к 11 годам колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Суд взыскал с Мишина в пользу потерпевшей стороны 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Преступление произошло в июне 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района. Отчим подвез девочку по направлению к своему дому. Она вышла из машины, намереваясь дойти до дома, но исчезла по дороге.
СК завел уголовное дело. В январе 2020 года в одном из соседних поселков на зданиях начали появляться надписи, где сообщалось местонахождение тела пропавшей. Следователи нашли останки ребенка и выяснили, что Мишин причастен к преступлению, его задержали.
Ведомство установило, что в 2016 году девочка забегала несколько раз во двор к обвиняемому, отвлекала его от работы. В один момент мужчина, пытаясь прогнать ребенка, ударил ей кувалдой в голову. Она погибла. Мужчина захотел скрыть следы преступления, вывез ее тело в соседний поселок и оставил в поле.
В 2022 году в Иркутской области местный житель убил полуторагодовалого ребенка, ударив малыша о стену. Мужчина решил ударить несовершеннолетнего, поскольку не мог его успокоить.