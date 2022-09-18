Отчим убил полуторагодовалого ребенка ударом о стену в Приангарье

Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка, ударив малыша о стену, из-за того, что не смог его успокоить, сообщили в СУСК России по Иркутской области.

СК в Приангарье расследует уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Его фигурантом стал 22-летний житель села Красный Яр Куйтунского района.

«По версии следствия, 16 сентября молодой человек причинил телесные повреждения своему полуторагодовалому пасынку, несколько раз ударив его о стену. Смерть малолетнего ребенка наступила на месте преступления. Подозреваемый задержан», – приводит сообщение РИА «Новости».

По данным полиции, первоначально мать ребенка пояснила, что мальчик учился ходить, упал и ударился головой. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что отчим, оставшись дома с малышом, не смог успокоить его и несколько раз ударил об стену. Сожительнице мужчина соврал, что ребенок упал сам.

На допросе подозреваемый, который стоит на учете у психиатра, подробно рассказал о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.

Ранее сообщалось, что житель Омска неделю избивал девятимесячного младенца, брал за ноги и тряс вниз головой.