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    Washington Post заявил о победе России в «битве дронов» над Украиной
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    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    10 комментариев
    4 октября 2023, 12:19

    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных

    Глава ДНР Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных

    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных
    @ Нина Зотина/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В плену ВСУ находятся порядка 500 российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, эта цифра является примерной, так как подтверждение найти весьма сложно, ВС России выискивают информацию, передает РИА «Новости».

    Пушилин  отметил, что ранее такая работа была выстроена четко – стороны  обменивались информацией, однако Киеву это больше не нужно.

    При этом глава ДНР добавил, что российским военным сдались около 1 тыс. бойцов ВСУ.

    «Цифра несопоставима», – подчеркнул Пушилин.

    В первых числах октября бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ.

    3 октября 2023, 16:38
    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине

    Минобороны: Российские военные уничтожили выпускающие твердое ракетное топливо цеха у Павлограда

    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства указано, что около города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

    Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, речь идет о Павлоградском химическом заводе.

    Кроме того, российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники украинской армии. «В районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ», – сообщает Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по ВСУ около Работина. Также ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

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    4 октября 2023, 01:11
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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    4 октября 2023, 08:00
    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле региона кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Как сообщил Богомаз в Telegram, «украинские террористы» использовали для обстрела РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, во вторник ВСУ также обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью.

    Коментарии (23)
    3 октября 2023, 16:15
    Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе Работино

    Российские войска уничтожили до 90 солдат ВСУ в районе Работино

    Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска на Запорожском направлении нанесли удары по украинским войскам в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что также уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США.

    Кроме того, ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица Caezar производства Франции.

    На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

    Ранее ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

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    4 октября 2023, 07:31
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник

    Над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник

    Российская ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью киевский режим предпринял попытки террористических атак, над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей силами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Кроме того, украинские войска попытались проникнуть на территорию Крыма – десантная группа ВСУ двигалась на быстроходном военном катере и трех гидроциклах в направлении мыса Тарханкут. Попытка ВСУ проникнуть в Крым оказалась пресечена самолетами ВКС, сообщило Минобороны в Telegram.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «между 1.00 и 2.00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом». По предварительной информации, сбито «порядка 19 объектов».

    «Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля», – сообщил он.

    Напомним, накануне российские силы противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.

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    4 октября 2023, 03:28
    Бывший украинский военный обрадовался приходу России

    Перешедший на сторону России украинский военный Доценко обрадовался ее приходу в Харьковскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

    Доценко вырос в Харьковской области. Он заявил, что «за родителей был рад», поскольку в регионе до прихода России «не очень хорошо было и с работой, и зарплатой», а после освобождения российскими войсками «все процветало, проводили много мероприятий».

    «Быстро подвезли связь, потому что связи не было до этого. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава региона Виталий Ганчев заявил, что жители региона поняли разницу между украинской и российской властью. Он выразил уверенность, что в итоге вся территория региона будет освобождена.

    Напомним, Доценко также рассказал, что командование вооруженных сил Украины обманывает контрактников с выплатой зарплат. Также Доценко отметил, что семьям погибшим не всегда выплачивались компенсации от государства. Он пояснил, что погибших оформляют как пропавших без вести, а за таких бойцов выплаты не предусмотрены.

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    4 октября 2023, 11:01
    ВС России улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях

    Пушилин: ВС России за сутки улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях

    ВС России улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за последние сутки расширили серую зону, улучшив позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, на Авдеевском и Краснолиманском направлениях была расширена серая зона, передает РИА «Новости». Пушилин добавил, что противник пытался проводить собственные активности, тем не менее российским подразделениям удалось улучшить свои позиции.

    Ранее на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации были отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР).

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    4 октября 2023, 02:59
    Трансгендер Эштон-Чирилло заявила, что осталась спикером теробороны ВСУ

    Трансгендер из США Эштон-Чирилло заявила, что продолжает выступать в качестве представителя теробороны ВСУ

    Трансгендер Эштон-Чирилло заявила, что осталась спикером теробороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которую, как сообщалось, отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины, заявила, что продолжает занимать эту должность.

    Эштон-Чирилло опубликовала в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) фотографию, сопроводив ее комментарием: «Твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям». Она заявила о намерении написать книгу о своем опыте на Украине. Эштон-Чирилло сказала, что договорилась с издательством в США о двух книгах, первый том должны издать в конце лета 2024 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, после слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами» пресс-служба СТО ВСУ заявила, что Эштон-Чирилло отстранена от должности, ведется расследование и что ее высказывания якобы не были одобрены командованием

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    3 октября 2023, 13:14
    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины

    Американист Васильев: США вынуждены снизить расходы на Украину из-за внутренних проблем

    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины
    @ Олег Елков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются отойти от поддержки Украины в пользу решения собственных внутриполитических проблем. Пока же Вашингтон хочет переложить финансирование ВСУ на плечи Европы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования.

    «США располагают достаточным количеством средств для финансирования Украины. Другое дело, что в настоящий момент в Штатах проходит процесс переоценки экономических приоритетов. Приближаются президентские выборы, что означает традиционный переход политиков к обсуждению внутренних вопросов», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «У Америки накопилось достаточно много сложностей. Имеется потребность в укреплении собственных границ, необходима качественная модернизация гражданской инфраструктуры. Все это требует колоссальных вливаний из бюджета, поэтому правительству США приходится урезать наименее перспективные расходы», – подчеркивает эксперт.

    «Украина же в настоящий момент выглядит как бездонная яма, способная бесконечно потреблять миллиарды долларов. При этом поддержка ВСУ не дает Вашингтону ровным счетом ничего. Особых успехов в рамках контрнаступления нет, а перспективы окончания конфликта выглядят, мягко говоря, туманными», – отмечает собеседник.

    «Однако Штаты не оставят Украину совсем без денег. После того как Конгресс придет к общему знаменателю в вопросе финансирования офиса Зеленского, денежная помощь возобновится. Но рассчитывать на те же объемы, что были в 2022 году, не приходится. Сейчас в Вашингтоне обсуждается, как именно нужно снижать размеры выплат ВСУ», – акцентирует Васильев.

    «Одни политики говорят, что уменьшение должно происходить постепенно, другие настаивают на резком урезании выделяемых сумм. Пока же в Штатах продумали крайне удобную для них схему: пока в Америке идут дискуссии, поддержка Украины станет главной задачей стран ЕС», – уточняет политолог.

    «Уже сейчас видно, что США пытаются уговорить европейские государства сосредоточиться на спонсировании ВСУ. Вашингтон обещает партнерам вернуться в игру с ноября и активно апеллирует к призывам защитить демократию. В общем, ситуация красочно описывается фразой «денег нет, но вы держитесь», – считает собеседник.

    «Сколько продлится финансовый тайм-аут Штатов, до сих пор не вполне ясно. Страна увязла в нерешенных внутренних проблемах, которые носят более острый характер, чем конфликт на Украине. Теоретически США могут отсиживаться до тех пор, пока Россия не перейдет в контрнаступление», – резюмирует Васильев.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он добавил, что большая часть текущих объемов средств в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

    Со схожим заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у правительства США есть деньги только на срочные нужды ВСУ, но не на их долгосрочную поддержку. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в получении офисом Зеленского необходимых объемов поддержки в связи с обещанием спикера Палаты представителей Кевина Маккарти продолжить оказание помощи.

    Между тем издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и требует быстрого решения. Как отметил один из неназванных лидеров ЕС, положение может усугубиться в преддверии президентских выборов в Штатах.

    Издание пишет, что офису Зеленского будет сложнее добиться новых мер поддержки, поскольку в Америке меняются внутриполитические настроения, и все больше людей в руководстве сосредотачиваются на вопросах безопасности границ. Тем не менее администрация Байдена планирует анонсировать новый пакет помощи союзнику уже на этой неделе, отмечает Politico.

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    4 октября 2023, 01:57
    Новые воздушные цели сбиты ПВО в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о сбитых над Белгородом и Белгородским районом воздушных целях

    Новые воздушные цели сбиты ПВО в Белгородской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, вечером во вторник российская ПВО сбила над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник. Днем сообщалось, что ПВО также сбила несколько воздушных целей над регионом.

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    3 октября 2023, 14:39
    Профессор из Испании рассказал, для чего Киев совершает атаки на Крым

    Tекст: Кристина Цыцура

    Установление Киевом контроля над Крымом невозможно, а удары по нему лишь отвлекут внимание от провального контрнаступления, пишет газета Vanguardia.

    «Я считаю возвращение Крыма невозможным... Я не думаю, что это реальная цель украинцев», – заявил экс-полковник сухопутных войск Испании в отставке Рафаэль Креспо, передает РИА «Новости» его слова.

    Согласно мнению эксперта Альберто Перес Вадильо, Киев совершает атаки на Крым, чтобы получил козырь в будущих возможных мирных переговорах. Он отметил, что территория полуострова сейчас является «неотъемлемой для русских».

    Профессор Перес Хиль добавил, что, нанося удары по Крыму, Киев «отвлекает внимание» на фоне провала в ходе контрнаступления.

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    4 октября 2023, 06:50
    ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника силами ПВО

    ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что украинские войска предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА, никто не пострадала, разрушений нет.

    Напомним, в понедельник российская система ПВО также уничтожила над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Во вторник ВСУ обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью.

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    3 октября 2023, 22:39
    В результате украинской атаки на Белгородскую область никто не пострадал

    Губернатор Гладков сообщил об отсутствии пострадавших в результате украинской атаки на Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, в результате украинской атаки пострадавших нет, над Грайворонским городским округом сбито три воздушные цели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    При этом в результате падения обломков повреждения получили 12 частных домовладений – «выбиты окна, посечены крыши и заборы». Кроме того, повреждены хозпостройки, сообщил Гладков в Telegram.

    Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российская ПВО сбила над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник.

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    3 октября 2023, 12:48
    Шойгу рассказал о награждении самых отличившихся подразделений ВС России

    Шойгу: Госнаград удостоились до 90% личного состава самых отличившихся подразделений ВС России

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские бойцы в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, они проявляют настоящий героизм, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    По словам руководителя военного ведомства, в наиболее отличившихся подразделениях доля военнослужащих, которым присвоены государственные награды, составляет от 50 до 90%, передает ТАСС.

    Также Шойгу рассказал, что почти 60 воинских частей, соединений и объединений ВС России с 1 июня получили почетное наименование «гвардейское». Кроме того, 20 соединений, частей и организаций удостоены орденов.

    Кроме того, министр сообщил, что украинская сторона не смогла прорвать оборону на Запорожском направлении у поселков Вербовое и Работино.

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    4 октября 2023, 07:08
    Российская артиллерия поразила пункт управления и связи ВСУ под Артемовском

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил о поражении пункта управления ВСУ под Артемовском

    Tекст: Антон Антонов

    В Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Поражены пункт управления и связи подразделения ВСУ в Часовом Яре, склад боеприпасов в Спорном, опорный пункт ВСУ в Клещеевке, пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Кирово, пикап и пункт временной дислокации украинского подразделения в Ласточкино, сообщил Астафьев. Авиация уничтожила ангар с вооружением и военной техникой украинских войск у Ивановского.

    ВСУ безуспешно пытались наступать в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное. В результате украинские войска «понесли значительные потери в живой силе и технике». Авиация нанесла удары по ВСУ у Александро-Шультино и Звановки, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что в результате контрбатарейной борьбы уничтожены украинское орудие Д-20 и три минометных расчета. Авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Урожайного, в Макаровке и в Новомихайловке, передает ТАСС.

    На Южно-Донецком направлении отражена украинская атака в направлении Приютного. Кроме того, штурмовые подразделения улучшили тактическое положение у Новозлатополя, Червоного, Приютного, у ВСУ отбиты опорные пункты. Четверо украинских военных сдались в плен.

    Расчет дальнобойной пушки «Малка» поразил скопление техники ВСУ у Трудового. Баррожирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две гаубицы ВСУ у Павловки и Тимировки. Российская артиллерия нанесла удары по складам с боеприпасами в районах Урожайного и севернее Никольского, поражен узел связи ВСУ в районе Новоукраинки, уничтожен ЗРК «Бук» ВСУ в районе Бурлацкого.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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