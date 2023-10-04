Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных

Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины

Американист Васильев: США вынуждены снизить расходы на Украину из-за внутренних проблем

Tекст: Евгений Поздняков

«США располагают достаточным количеством средств для финансирования Украины. Другое дело, что в настоящий момент в Штатах проходит процесс переоценки экономических приоритетов. Приближаются президентские выборы, что означает традиционный переход политиков к обсуждению внутренних вопросов», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«У Америки накопилось достаточно много сложностей. Имеется потребность в укреплении собственных границ, необходима качественная модернизация гражданской инфраструктуры. Все это требует колоссальных вливаний из бюджета, поэтому правительству США приходится урезать наименее перспективные расходы», – подчеркивает эксперт.

«Украина же в настоящий момент выглядит как бездонная яма, способная бесконечно потреблять миллиарды долларов. При этом поддержка ВСУ не дает Вашингтону ровным счетом ничего. Особых успехов в рамках контрнаступления нет, а перспективы окончания конфликта выглядят, мягко говоря, туманными», – отмечает собеседник.

«Однако Штаты не оставят Украину совсем без денег. После того как Конгресс придет к общему знаменателю в вопросе финансирования офиса Зеленского, денежная помощь возобновится. Но рассчитывать на те же объемы, что были в 2022 году, не приходится. Сейчас в Вашингтоне обсуждается, как именно нужно снижать размеры выплат ВСУ», – акцентирует Васильев.

«Одни политики говорят, что уменьшение должно происходить постепенно, другие настаивают на резком урезании выделяемых сумм. Пока же в Штатах продумали крайне удобную для них схему: пока в Америке идут дискуссии, поддержка Украины станет главной задачей стран ЕС», – уточняет политолог.

«Уже сейчас видно, что США пытаются уговорить европейские государства сосредоточиться на спонсировании ВСУ. Вашингтон обещает партнерам вернуться в игру с ноября и активно апеллирует к призывам защитить демократию. В общем, ситуация красочно описывается фразой «денег нет, но вы держитесь», – считает собеседник.

«Сколько продлится финансовый тайм-аут Штатов, до сих пор не вполне ясно. Страна увязла в нерешенных внутренних проблемах, которые носят более острый характер, чем конфликт на Украине. Теоретически США могут отсиживаться до тех пор, пока Россия не перейдет в контрнаступление», – резюмирует Васильев.

Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он добавил, что большая часть текущих объемов средств в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

Со схожим заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у правительства США есть деньги только на срочные нужды ВСУ, но не на их долгосрочную поддержку. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в получении офисом Зеленского необходимых объемов поддержки в связи с обещанием спикера Палаты представителей Кевина Маккарти продолжить оказание помощи.

Между тем издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и требует быстрого решения. Как отметил один из неназванных лидеров ЕС, положение может усугубиться в преддверии президентских выборов в Штатах.

Издание пишет, что офису Зеленского будет сложнее добиться новых мер поддержки, поскольку в Америке меняются внутриполитические настроения, и все больше людей в руководстве сосредотачиваются на вопросах безопасности границ. Тем не менее администрация Байдена планирует анонсировать новый пакет помощи союзнику уже на этой неделе, отмечает Politico.