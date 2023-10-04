Филиппины выразили заинтересованность в сотрудничестве с Россией по модернизации ВМС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области судостроения, особенно это актуально с учетом необходимости модернизации наших ВМС, а также заинтересованы в приобретении вертолетов и наращивании сотрудничества в сфере ИТ, передает ТАСС.

Наварро добавил, что интересно любое сотрудничество с Россией, которое пойдет на пользу Филиппинам.

«Я думаю, что мы слишком долго смотрели в сторону США и Китая. Россия же находится не так далеко от нас, поэтому мы должны использовать шанс установить более тесные отношения с ней», – добавил председатель Филиппинской ассоциации юристов в области финансовых технологий Аристотель Валера.