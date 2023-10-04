FT: Украина получит 186 млрд евро при вступлении в ЕС

Financial Times: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Зубарев

В настоящее время в общей сложности восемь государств имеют статус кандидата в Евросоюз. Это Черногория, Сербия, Молдавия, Албания, Турция, Северная Македония, Украина, а также Босния и Герцеговина.

Согласно сообщению издания, поступления Украине будут включать 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также 61 млрд евро из фонда сплочения ЕС, а всего расширение Евросоюза обойдется Брюсселю в общей сложности в 256,8 млрд евро, передает ТАСС.

Предполагаемый масштаб необходимых изменений внесет решительные коррективы в финансовый баланс внутри блока.

Как говорится в документе, всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС, а многие государства, которые в настоящее время являются нетто-получателями (вкладывают в бюджет меньше денег, а получают больше), станут чистыми вкладчиками.

По оценке его авторов, с появлением новых стран-членов текущий бюджет увеличится на 21% – до 1,47 трлн евро, что соответствует примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

«Решительные изменения» могут обернуться значительным увеличением бюджетных взносов от Германии, Франции и Нидерландов. Еще одним следствием расширения станет сокращение на одну пятую субсидий фермерам нынешних стран – членов ЕС.

Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.