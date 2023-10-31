Назван уровень цифровой грамотности россиян

Уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10

Всероссийская акция реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ежегодно в рамках акции определяется уровень цифровой грамотности, тестирование проходит с 2019 года на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В современных условиях вопросы цифровой грамотности имеют принципиально важное значение. Такие общественные инициативы, как «Цифровой диктант» позволяют участникам оценить уровень осведомленности о новых технологиях, сервисах и способах защиты информации от мошенничества. Цифровая грамотность граждан влияет в том числе и на уровень кибербезопасности в стране в целом. По инициативе президента Владимира Путина создается новый национальный проект «Экономика данных», одним из ключевых направлений которого будет защита данных, как персональных, так и организаций», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что по итогам «Цифрового диктанта» в 2023 году индекс цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла. Он рассчитывается исходя из среднего значения результатов по каждому смысловому блоку вопросов диктанта. Самое высокое среднее значение показал блок «Цифровая безопасность» – средний балл 6,84 из 10 возможных.

На момент окончания акции почти 2 млн человек (1,8 млн) приняли участие во всероссийском тестировании, из них 1,38 млн прошли «Цифровой Диктант» полностью и получили сертификат цифровой грамотности. Количество участников по сравнению с 2021 годом выросло в 1,5 раза. Больше всего увеличилась группа участников 18-59 лет – рост в 2,6 раз. Наиболее высокие значения уровня цифровой грамотности характерны для участников средних возрастных групп – 26-35 лет и 36-45 лет. Самое большое количество прохождений диктанта фиксируется у возрастной группы с 18 до 59 лет – она составляет более 42% от общего количества участников диктанта, а «отличниками» диктанта в 2023 году стали 7,7 тыс. человек.

Регионы-лидеры по уровню цифровой грамотности их жителей отметила заместитель Министра цифрового развития Бэлла Черкесова. «В 2023 году лидерами по индексу цифровой грамотности стали Республика Карелия и Москва – средний балл в субъектах составил 7,34. Высокие результаты в том числе продемонстрировали Архангельская, Астраханская, Воронежская, Пензенская области, Чувашская Республика, Смоленская область, ХМАО-Югра, Ярославская и Ивановская области. Наибольшее количество прохождений «Цифрового диктанта» зафиксировано в Белгородской области – почти 80 тыс. (79 878) респондентов приняли участие. Самыми активными по общему количеству участников из регионов также стали Новосибирская область, Краснодарский край, Кемеровская область-Кузбасс, Самарская, Саратовская области и город Москва», – отметила она.

Резюмировал итоги проведения Всероссийской акции директор РАЭК и идеолог акции Сергей Гребенников: «Подводя итоги Цифрового диктанта, хочу заметить, что Индекс цифровой грамотности не достиг максимальных значений в связи с увеличением новых импортозамещающих сервисов и услуг, с которыми еще плохо знаком потребитель, и с изменением ландшафта рекламного рынка. А также значительное влияние оказывает увеличение количества внешних угроз в лице мошенников в разрезе цифровой безопасности, поэтому сегодня обеспечение цифровой грамотности населения является критически важным аспектом не только для федеральных и региональных ведомств, но и для бизнес-сообщества». По его словам, важно создавать тренажеры, популяризировать образовательный контент для разной целевой аудитории, проводить проверку цифровой грамотности сотрудников.