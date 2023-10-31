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Основателя Georgian Airways в Грузии внесли в список «пророссийских коллаборационистов»
Основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, выступавший за возобновление прямого авиасообщения с Россией весной этого года, внесен грузинской радикальной оппозицией на сайт «Мона» («Раб») как «пророссийский коллаборационист». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Также радикалы внесли на этот сайт фамилии мэра западногрузинского города Сенаки и нескольких сотрудников Минобразования, которые якобы «настроены пророссийски».
Ранее глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили пообещал соответствующее реагирование на планы оппозиции «выявлять сотрудничающих с Россией коллаборационистов», если радикалы при этом нарушат закон.
«Если на этой интернет-платформе (которая создана оппозиционерами) будут загружены данные в нарушение закона, соответствующие ведомства отреагируют», – заявил руководитель СГБ Грузии.
Григол Лилуашвили сказал, что может ожидать от создателей платформы «аморальных, недостойных» действий.
Ранее экс-руководителя грузинского Минобороны Миндию Джанелидзе внесли в список сайта «Мона» («Раб»), список создан радикальной оппозицией из партий «Дроа!» («Настало время!») и «Гирчи – мети тависуплеба» («Шишка – больше свободы») для «выявления сотрудничающих с Россией коллаборационистов».
Сначала на сайт внесли имена восьми человек, это в основном сотрудники прокуратуры, Службы государственной безопасности и МВД, которые ведут дела о подготовке радикалами государственного переворота в стране либо выступают с показаниями в судах против оппозиционеров.