Саудовская Аравия привела ВС в состояние повышенной готовности

Bloomberg: Саудовская Аравия после столкновений с йеменскими мятежниками привела ВС в состояние повышенной готовности

Tекст: Антон Никитин

По словам источников, такой приказ был отдан всем подразделениям вооруженных сил королевства после попытки повстанцев нанести ракетный удар по территории Саудовской Аравии несколько недель назад. Ракета была перехвачена системами ПВО, передает ТАСС.

Еще одной причиной развертывания вооруженных сил королевства стала гибель четверых саудовских солдат в результате столкновений с повстанцами в районе южной провинции Джизан на границе с Йеменом. Столкновения начались после того, как 19 октября повстанцы выпустили в сторону Израиля крылатые ракеты и беспилотники, которые, по данным Пентагона, были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

Источники также сообщили о намерении министра обороны Саудовской Аравии принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда встретиться в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками из администрации президента США Джо Байдена с целью обсудить последствия войны между Израилем и ХАМАС, а также ситуацию в Йемене.

Напомним, в прошлую пятницу Саудовская Аравия предупредила США о катастрофических последствиях вторжения Израиля в сектор Газа для Ближнего Востока.