Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.2 комментария
Роскосмос: Бразилия, Турция и ЮАР заинтересовались участием в проекте РОС
Роскосмос предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте РОС
Роскосмос предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте Российской орбитальной станции (РОС), делегации этих стран выразили к нему интерес, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
По его словам, двусторонние встречи и контакты в рамках Международного астронавтического конгресса показали, что интерес к российской космонавтике очень высокий. Борисов добавил, что коллегам доложили о наших планах по развитию Российской орбитальной станции, по продолжению нашей пилотируемой программы и пригласили их принять участие, передает ТАСС.
«Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в БРИКС», – заявил он.
Ранее Россия предложила БРИКС создать модуль для орбитальной станции.