В Тамбове завершился первый фестиваль муралов «Квартал наставников»

В Тамбове завершился первый мурал-арт фестиваль «Квартал наставников»

Tекст: Ольга Никитина

Фестиваль – одно из мероприятий Года педагога и наставника – стартовал 22 августа 2023 года и продлился полтора месяца. За это время на многоэтажках в северной части Тамбова появились десять муралов, на которых представлены пары – ученик и наставник. Среди них политики, ученые, спортсмены, деятели искусств, герои СВО, чьи имена отмечены в летописи российской истории.

«Наставничество – важный аспект в жизни каждого человека. Именно эти ценности мы и наши художники донесли до людей самым креативным образом – огромными муралами на фасадах жилых домов. Всех ждем в «музее под открытым небом», – отметила руководитель мурал-арт фестиваля «Уличные галереи «Квартал наставников» Ольга Фридман.

Героев муралов жители Тамбова выбирали посредством голосования на портале госуслуг. В опросе приняли участие более 12 тыс. тамбовчан, а лидером среди эскизов стали Герб и Флаг России.

В фестивале приняли участие знаменитые уличные художники Александр Купалян, Филипп FI2k, Дима Дренин, Александр Тор, Вася Басяо, Илья Соколов и другие. За месяц они создали настоящий музей под открытым небом. Героями их работ стали Сергей Лавров и Евгений Примаков, Владимир Машков и Олег Табаков, Мария Львова-Белова и Елизавета Романова, Юрий Жирков и Валерий Шарапов, Геннадий Красников и Жорес Алферов, Олег Фомин и Вера Товма, Александр Овечкин и Зинэтула Билялетдинов и многие другие.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность уличным художникам, отметив, что они передали в своей работе атмосферу духовности, любви, добра, милосердия, преемственности. «Символичен исторический отсыл к великой великомученице княгине Елизавете Федоровне, которая посвятила свою жизнь благотворительности, помощи больным, бедным, инвалидам. Среди ее благих дел – создание Марфо-Мариинской обители милосердия. История жизни княгини – пример истинного служения России. Считаю Елизавету Федоровну своей духовной наставницей. Ее деятельность всегда была ориентирована на результат и заботу о нуждающихся – этому вектору следую и я в своих проектах и начинаниях. Это большая честь для меня», – сказала Львова-Белова.

Всего за время проведения фестиваля художники покрасили более 5 тыс. кв. м фасадов многоквартирных домов, использовано более 6 тыс. аэрозольных баллончиков краски и более 600 литров фасадной краски.

Напомним. 2023-й год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Задача мурал-арт фестиваля – напомнить, что профессиональный и личный успех достигается благодаря собственным талантам и способностям, которые раскрываются с помощью наставников. Фестиваль реализован при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив и правительства Тамбовской области.