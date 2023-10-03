  • ВСУ обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью
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    Словакия устала от поддержки Украины
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных
    Кулеба назвал Украину «первосортным государством»
    США заморозили контрактные проекты помощи Украине
    NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
    Турция потребовала остановить работу армянской АЭС
    Газпром: Молдавия продолжает отправлять заявки на газ
    В литовском порту засняли разгрузку партии танков Abrams
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Что общего у ESG и климатического оружия

    Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм

    Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.

    8 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Где истоки ереванской самоуверенности

    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    52 комментария
    3 октября 2023, 07:16

    ВСУ обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью

    Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, повредив несколько жилых домов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, однако нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек повреждения получили. По словам губернатора, обследование территории поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы.

    Во вторник ночью российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью.

    2 октября 2023, 07:53
    Маск высмеял Зеленского за попрошайничество

    Американский предприниматель Маск высмеял президента Украины Зеленского за попрошайничество

    Маск высмеял Зеленского за попрошайничество
    @ @elonmusk

    Tекст: Антон Никитин

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского за выпрашивание финансовой помощи.

    Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) мем на президента Украины Владимира Зеленского, на лбу и шее которого вздулись вены от перенапряжения. Надпись на фото гласит: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

    Накануне президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (24)
    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (50)
    2 октября 2023, 15:48
    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены

    Экс-морпех Берлетик: В ВСУ не осталось основательно подготовленных НАТО бойцов

    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены
    @ The New Atlas/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    В вооруженных силах Украины не осталось военнослужащих, которые бы прошли фундаментальную подготовку на протяжении нескольких месяцев в США или НАТО, все они уничтожены, сообщил бывший морской пехотинец американских ВС Брайан Берлетик.

    Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas рассказал, что профессиональные военные, которые в период с 2014 по 2022 годы проходили подготовку в США и НАТО, были ликвидированы Россией в начале спецоперации, передает РИА «Новости». Сейчас в рядах ВСУ, по словам эксперта, состоят в основном необученные люди.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    Коментарии (12)
    2 октября 2023, 10:59
    В Европе встревожились из-за инфекции у раненых боевиков ВСУ

    FT: Раненые солдаты ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к лечению антибиотиками

    Tекст: Ольга Никитина

    У раненых солдат вооруженных сил Украины, которые поступили на лечение в европейские страны, обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции, пишут британские СМИ.

    Газета Financial Times рассказывает о случае, который произошел в начале года в одном из американских военных госпиталей в Германии. Врачи, по информации издания, обследовали раненого украинского военнослужащего и «сделали тревожное открытие». Оказалось, что инфекция, обнаруженная у украинца, была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подобные случаи на территории Германии и в других частях Европы участились с начала конфликта на Украине. Предполагается, что пациент мог заразиться в украинском госпитале или в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.

    В конце сентября сообщалось, что госпиталь США, расположенный в Германии, «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине солдат.

    Коментарии (7)
    2 октября 2023, 15:29
    Названа цель обстрела Херсона украинскими военными

    Сальдо: ВСУ обстреляли Херсон, чтобы обвинить в разрушениях российскую армию

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреливают жилые кварталы временно подконтрольного им Херсона, чтобы переложить ответственность на российскую армию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что источники в Херсоне сообщают о намеренном обстреле Украиной жилых кварталов в городе, чтобы обвинить в них российскую армию.

    Так, по словам Сальдо, ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала, а утром киевские боевики обстреливали микрорайон ХБК минометами с территории турбазы «Лилея».

    Губернатор также отметил, что по данным ВС России, после уничтожения артиллерии ВСУ в Приднепровском парке, 29 сентября противник специально подорвал парковое кафе «Золотой ключик», заснял разрушения на фото и видео, после чего начал «пропаганду» в стиле «разрушили мирный объект».

    Сальдо подчеркнул, что российские войска не стреляли по кафе, поскольку враг свои позиции после разгрома артиллерии там свернул.

    Ранее Сальдо сообщал о прибытии в Херсон журналистов немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными.

    Коментарии (2)
    2 октября 2023, 20:19
    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского

    Американист Васильев: Мем Маска про Зеленского может повлиять поддержку ВСУ со стороны Конгресса США

    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, чтобы склонить американскую общественность и конгрессменов к прекращению военной помощи ВСУ. Кроме того, у Маска могут быть и собственные политические амбиции на будущих выборах в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Маск опубликовал пост, высмеивающий просьбы Зеленского о военной помощи.

    «Сегодня тема поддержки Украины оказалась на развилке. В ближайшее время США решат: либо поддержка ВСУ будет продолжена в прежнем объеме, либо же она будет сокращена, и это приведет к деэскалации конфликта. Более того, в США сейчас взята пауза по данному вопросу на 45 дней», – напомнил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Маск это понимает, поэтому своим постом начал борьбу за общественное мнение. Он выступает за то, чтобы склонить конгрессменов к существенному сокращению помощи ВСУ. К тому же он является сторонником урегулирования конфликта дипломатическими инструментами. И если у офиса Зеленского не будет денег и оружия, тогда вместо боевых действий начнется переговорный процесс», – указал эксперт.

    Политолог также напомнил, что у аккаунта Маска более 150 млн подписчиков, и если часть из них поддержит бизнесмена, то это окажет значительное влияние на конгрессменов. «В США хорошо выстроена обратная связь власти и общества. Поэтому расчет Маска верен», – добавил он.

    «Но чтобы не попасть под репрессии, Маск избрал такой вариант пропаганды, как мемы. Он в карикатурном виде изображает Зеленского, формально обезопасив себя от давления и критики. Да и в целом мемы и троллинг – доходчивая форма донесения мнения для миллионов американцев», – уточнил аналитик.

    «Время для публикации тоже выбрано не случайно. Байден пообещал, что финансирование Украины будет продолжено, поэтому он ожидает соответствующих решений от Конгресса. Это, конечно, возмутило очень многих американцев. Они спрашивают: «Неужели для Байдена Украина важнее США?» И в этот момент Маск вписался в то окно возможностей, которое для него открылось», – указал политолог.

    «Кроме того, администраторы и аналитики из соцсети X, очевидно, провели замеры общественного мнения по теме Украины. По лайкам, репостам и комментариям можно понять, кто «за», кто «против», кто придерживается нейтралитета в данном вопросе», – отметил эксперт.

    «Также не стоит исключать личные политические амбиции Маска. Впереди выборы, и какая-то форма его участия в них возможна. Я думаю, что он предвидел реакцию на мем украинской стороны, но для него она неопасна. Этим постом он показал американцам, с какими, скажем так, неостроумными и не очень думающими людьми связалась администрация Байдена», – резюмировал Васильев.

    Накануне Илон Маск опубликовал твит, высмеивающий Владимира Зеленского за его просьбы о военной помощи Украине. В посте на своей платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск опубликовал мем с отфотошопленным изображением украинского лидера, сидящего с напряженным лицом, и подписал: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов».

    Верховная рада быстро отреагировала, разместив на своей официальной странице в X собственную версию мема с фотографией Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространял российскую пропаганду».

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также ответил на насмешку Маска. «Тот случай, когда Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он оказался по уши в дерьме», – указал парламентарий, сделав очевидную отсылку к неудачному запуску ракеты SpaceX в апреле.

    Советник президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал некоторые заявления Маска, сказал, что молчание или ирония в отношении Украины сыграли на руку России и усилили ее пропаганду.

    «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми фигурами в средствах массовой информации, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, теряющих своих родителей», – сказал он.

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (0)
    2 октября 2023, 20:48
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У США есть средства на срочные потребности военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Она заявила, что в Белом доме есть деньги только на срочные нужды Украины, но уверены, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддерживать Киев, передает РИА «Новости».

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (12)
    2 октября 2023, 13:58
    Военный эксперт: ВСУ будут использовать турецкие дроны Akinci для атаки на мосты

    Военный эксперт Климов: БПЛА Akinci способны стать серьезной угрозой в Черном море

    Военный эксперт: ВСУ будут использовать турецкие дроны Akinci для атаки на мосты
    @ Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Если БПЛА Akinci окажутся в руках ВСУ, противник попытается при помощи их атаковать мосты в акватории Черного моря. На фоне этого российским военным стоит перейти к регулярному авиапатрулированию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Турции заявили, что ВСУ смогут получить улучшенную версию Bayraktar «Знаменоносный рейдер».

    «БПЛА Akinci разрабатывался достаточно давно. Интересной особенностью модели является то, что в ней задействованы украинские двигатели. За остальное техническое наполнение отвечала турецкая сторона. В принципе, им удалось создать достаточно мощный беспилотник», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Дальность оптических средств Akinci составляет 50 км. Теоретически на аппарат могут быть установлены и средства радиолокационной разведки, что существенно усилит всю систему. Впечатляет и его способность переносить крупную внешнюю нагрузку. Грузоподъемность БПЛА составляет почти тонну», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Akinci может преодолевать колоссальные расстояния и работать без перерыва чуть меньше суток. С другой стороны, данная модель представляет собой дрон крайне крупных размеров. В этом и заключается его основная слабость – высокая заметность. Даже запуск беспилотника становится непростой задачей, ведь Россия регулярно поражает взлетные площадки противника», – считает эксперт.

    «В районах, тщательно защищенных системами ПВО, его будут сбивать в считанные секунды. Однако в местах с меньшим скоплением комплексов ПВО Akinci способен доставить немало хлопот. Схожая опасность создается и на Черном море. Теоретически противник может попытаться использовать БПЛА для атак по мостам», – отмечает Климов.

    «Ответом может стать создание регулярных авиационных патрулей, которые позволят снизить нагрузку на системы ПВО. К встрече с новыми дронами стоит готовиться уже сейчас. Скорее всего, Турция решится на подобную поставку, поскольку Анкаре интересно понаблюдать за собственной разработкой в условиях реальных военных действий», – уточняет эксперт.

    «До этого Akinci применялись лишь в рамках столкновения с курдами. Кроме того, передача БПЛА позволит Турции выторговать у офиса Зеленского технологии двигателей дрона. Это даст Анкаре возможность «вытолкнуть» Украину из процесса производства беспилотника», – резюмирует Климов.

    Ранее в Турции заявили, что ВСУ смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar под названием «Знаменоносный рейдер» (Bayraktar Akinci). Об этом сообщил руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар. В частности, он отметил, что данный вопрос в настоящее время находится в процессе рассмотрения.

    По его словам, сотрудники завода трудятся днем и ночью, собирая аппараты для передачи офису Зеленского. До этого он отмечал, что руководство компании намерено запустить производство боевых беспилотников на Украине уже в 2025 году. В настоящий момент в стране уже ведутся строительные работы, а электрификация предприятия намечена на июль.

    Напомним, БПЛА Bayraktar Akinci оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450С украинского производства мощностью по 450 лошадиных сил или двумя поршневыми аналогами PD-222 турецкого производства. Аппарат оснащен средствами искусственного интеллекта и способен брать на борт крылатые ракеты воздушного базирования.

    Максимальная взлетная масса дрона – 6000 кг. Общая полезная нагрузка составляет полторы тонны, из которой 950 кг приходятся на внешнюю подвеску, а 400 кг – на внутрифюзеляжное расположение. Максимальная длительность полета равна 24 часам. Конструкция машины позволяет использовать 70-миллиметровые ракеты «воздух – воздух» CIRIT с лазерным наведением на цель.

    Кроме того, Akinci располагает собственной радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что позволяет аппарату самостоятельно выявлять объекты для поражения. Дрон способен совершать вылет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать.

    Коментарии (3)
    2 октября 2023, 13:56
    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии

    Германский политолог Александр Рар: Варшава требует от Киева слушаться Польшу, а не Германию

    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша хочет, чтобы оставшаяся после конфликта часть Украины подчинялась Варшаве, а не Берлину. Поэтому поляки готовы пинать немцев по любому поводу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Польше посоветовали Владимиру Зеленскому остерегаться ФРГ.

    «Между Германией и Польшей идет жесткое соперничество за лидерство в Европейском Союзе. Поэтому Варшава готова пинать Берлин по любому поводу. Поляки хотели бы, чтобы та часть Украины, которая останется после конфликта, слушалась их, а не немцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Польский премьер прав в том, что в ФРГ есть достаточно большой пласт людей, преимущественно старшего поколения, которые всю жизнь трудились на благо сотрудничества Германии и России. После окончания боевых действий они будут выступать за восстановление хотя бы части прежних взаимоотношений между странами», – отмечает собеседник.

    «Однако на данном этапе в Германии «на коне» находятся те политические силы, которые выступают за то, чтобы Берлин полностью встал на сторону Украины, а также разорвал все свои отношения с Россией», – резюмировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал Владимиру Зеленскому не обманываться насчет поддержки Берлина. Политик напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли на Украину деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

    Также Моравецкий сказал о том, что Германия готова возобновить сотрудничество с Россией. «Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова политика GazetaPrawna.

    Вместе с тем, отношения между самой Польшей и Украиной в последнее время обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. В то же время Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

    После выступления Зеленского президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с ним, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий потребовал от украинских властей «не оскорблять» поляков. Также Варшава объявила о том, что отказывается от новых военных поставок для ВСУ. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трения Украины с Польшей, а также с другими странами Европы, будут в дальнейшем только нарастать.

    Коментарии (2)
    2 октября 2023, 10:24
    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России

    Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине и потеряли силу сдерживания против России

    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вторжение на Украину ослабило Соединенные Штаты, Вашингтон потерял «силу сдерживания против России», заявил бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

    Помпео, занимавший также должность госсекретаря в администрации тогдашнего президента Дональда Трампа, в интервью греческой газете Kathimerini раскритиковал президентство Джо Байдена. Он отметил, что после прихода Байдена к власти мир «стал гораздо менее безопасным». Помпео напомнил о гибели 13 американцев в Афганистане, назвав это одной из крупнейших неудач в защите американских граждан в новейшей истории, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-госсекретарь заявил, что США, вторгшись на Украину, потеряли «силу сдерживания» против российского руководства и украинской стороны, «что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого».

    Также он заявил об усилении Ирана. По его словам, власти этой страны стали «намного богаче и могущественнее», чем когда Помпео покидал свой пост.

    Партнеры США на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива, по словам Помпео, «чувствуют себя брошенными».

    В то же время Коммунистическая партия Китая, по его словам, «становится все смелее и готовится к войне – экономической и военной – беспрецедентными способами».

    На прошлой неделе Помпео рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Коментарии (7)
    2 октября 2023, 09:15
    Премьер Польши дал Зеленскому совет остерегаться Германии

    Польский премьер Моравецкий посоветовал Зеленскому не обманываться насчет Германии

    Премьер Польши дал Зеленскому совет остерегаться Германии
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не обманываться насчет Берлина. По его словам, Германия, вопреки тому, что говорят немецкие политики, всегда будет тянуться к России.

    Моравецкий напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли киевскому режиму деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

    «Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова премьера Польши «Царьград».

    Отношения Украины и Польши обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. После этого Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

    После этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским, а польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины «не оскорблять» поляков.

    Власти Польши объявили, что отказываются от новых военных поставок Украине. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

    Кроме того, спустя почти год после инцидента власти Польши подтвердили украинскую принадлежность ракеты, которая упала на территории республики и убила двоих человек.

    В Кремле при этом предсказывали, что трения Киева со столицами европейских стран будут лишь нарастать.

    Коментарии (6)
    2 октября 2023, 19:18
    Одесситы заблокировали переименование площади Льва Толстого

    Жители Одессы выступили против переименования площади Льва Толстого

    Tекст: Вера Басилая

    Одесситы высказались против предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.

    По данным издания «Думская», на общественное обсуждение выносилось переименование 39 топонимов Одессы по предложению властей города. По результатам голосования, одесситы выступили против переименования площади Льва Толстого в честь Менделя Мойхер-Сфроима, передает ТАСС.

    Ранее в Одессе уже были переименованы Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский в Хаджибейский.

    Также в Одессе демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице города Екатерине II, а также монументы писателю Максиму Горькому. В августе мэр Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Пушкину.

    Коментарии (8)
    2 октября 2023, 12:34
    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины

    Политолог Скачко: Уоллес призывает отправить молодых украинцев на смерть ради интересов Британии

    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины
    @ Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заинтересованность Запада в затягивании украинского конфликта приводит к отправке в ряды ВСУ совсем молодых парней. Следование чужим интересам ведет Украину к стремительной депопуляции, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Британии призвали власти Украины брать в ВСУ больше молодежи, чтобы избежать замедления контрнаступления.

    «Западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Им кажется, что так они смогут принудить Россию сесть за стол переговоров на выгодных для них условиях. И чтобы продолжать боевые действия, ВСУ нужны все новые люди», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Молодежь, в свою очередь, хорошо для этого подходит. Ей может не хватать опыта, который есть у старшего поколения, зато она лучше физически развита и легче обучается. Следует отметить, что в ВСУ уже сейчас активно призывают парней с момента наступления совершеннолетия. Поэтому, возможно, Уоллес имел в виду мобилизацию подростков от 16 лет. Несмотря на то, что это запрещено международными законами, Запад закроет на это глаза», – рассуждает собеседник.

    «Ситуация с призывом молодежи приведет к снижению численности населения Украины. Многочисленные смерти на фронте, уменьшение рождаемости, старение жителей страны, плохие образование и медицина, а также массовый исход беженцев за рубеж, могут привести к очень серьезным демографическим последствиям», – подчеркнул он.

    «Отдельно следует отметить фактор реабилитации украинских военных, вернувшихся с фронта. Они морально или даже физически покалечены, им требуется медицинская помощь, которая не оказывается в должной мере. Все это приведет к росту употребления наркотиков и суицидам. Также следует ожидать прогрессирования криминала», – отмечает эксперт.

    «С этической точки зрения защищать свою страну правильно в любом возрасте. Однако тут принципиально важно, что речь должна идти об интересах собственного государства. Украина же воюет не за себя. Аморально отправлять молодежь на смерть ради интересов западных стран», – резюмировал Скачко.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. В своей статье, опубликованной в The Telegraph, Уоллес подчеркнул, что офису Зеленского пришло время переоценить масштабы мобилизации, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах.

    Экс-глава Минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат ВСУ на фронте превышает 40 лет. «Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Напомним, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что всеобщая мобилизация в стране привела к страшным последствиям. По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война.

    Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет». При этом он убежден, что потери ВСУ не пропорциональны их «достижениям».

    Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования Виталия Бережного на сессии горсовета. Тот заявлял, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о демографической ситуации на Украине. Эксперты отмечали старение населения страны, а также его существенное сокращение за счет миграции.

    Коментарии (12)
    2 октября 2023, 11:58
    Политолог: Словакия проявила европейскую усталость от Украины

    Политолог Корнилов: Победа Фицо в Словакии подчеркнула усталость Европы от поддержки Украины

    Политолог: Словакия проявила европейскую усталость от Украины
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для того, чтобы Словакия смогла остановить процесс передачи военной помощи Украине, Фицо предстоит сформировать правящую коалицию. Процесс кажется непростым, но вполне реализуемым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Словакии отвергли возможность продолжения оказания военной помощи Украине.

    «Победа партии Фицо на выборах в Словакии – важное событие. Фактически, его успех наглядно продемонстрировал тенденцию усталости западных стран от бесконечной поддержки Украины. Правда, не стоит ожидать, что это перерастет в пересмотр позиций целого ряда европейских государств. Все-таки многие члены ЕС зависимы от внешних дотаций», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Тем не менее, победа Фицо сильно подогреет дискуссию о верности выбранного Брюсселем пути. Причем противников у текущего внешнеполитического курса ЕС много даже в таких странах, как Франция и Германия. Вполне возможно, что со временем в Европе сумеют выработать более здравую позицию по отношению к текущему конфликту», – подчеркивает он.

    «Если Фицо всерьез намерен осуществить задуманное, ему предстоит создать правящую коалицию. Это будет непростой процесс, состоящий из долгих споров и поиска компромиссов по наиболее важным вопросам. Тем не менее, думаю, ему удастся сгладить противоречия между партиями и перейти к внедрению изменений в стране», – акцентирует эксперт.

    «В первую очередь, Фицо существенно снизит уровень финансовой поддержки Украины. В конечном счете, это одно из его ключевых обещаний. Однако на общее количество помощи ВСУ это не повлияет. Все же США и другие страны ЕС отдают офису Зеленского куда большие деньги», – отмечает собеседник.

    «Что касается дальнейших отношений России и Словакии, думаю, мы можем рассчитывать на тот вариант диалога, который выстроил с Москвой Виктор Орбан. Нельзя забывать, что Братислава является членом Евросоюза, и обойти многие ограничения, накладываемые ЕС, для нее не представляется возможным», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в Словакии отвергли возможность продолжения оказания военной помощи Украине. Об этом заявил лидер победившей на выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьер республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что страна готова поддерживать офис Зеленского в гуманитарном плане.

    «Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что главной темой, с вашей точки зрения, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать оружие или нет», – отметил он. По его словам, у Братиславы есть другие серьезные проблемы, решение которых и является приоритетом руководства государства.

    Фицо заявил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. По его словам, подобные действия будут предприниматься на уровне ЕС.

    Между тем, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отметила, что прошедшие в стране выборы сопровождались «беспрецедентной дезинформацией». Об этом сообщает ТАСС. Она отметила, что партия «Прогрессивная Словакия», занявшая второе место, столкнулась с сильнейшей расправой.

    «Мы наблюдали высокий уровень наполнения информационного пространства материалами утраправых и иных источников», – подчеркнула Юрова. В то же время, в западной прессе победа Фицо вызвала опасения. Так, издание The New York Times пишет, что смена власти в Братиславе не только усилит давление на Украину, но и создаст серьезнейшие проблемы для всего Европейского Союза.

    Ранее политолог Вадим Трухачев назвал итоги прошедших в Словакии выборов «противоречивыми» для России.

    Коментарии (2)
    2 октября 2023, 08:55
    На Украине ликвидирован эстонский наемник

    Postimees: На Украине ликвидирован эстонский наемник с позывным «Стингер»

    Tекст: Ольга Никитина

    Эстонский наемник Танель Криггул с позывным «Стингер» уничтожен в ходе боевых действий на Украине, сообщают эстонские СМИ.

    В сообщении Postimees говорится, что Криггул погиб вблизи города Лиман. Уточняется, что наемник участвовал в боях на территории Украины в составе «Интернационального легиона» с прошлого года.

    Как уточнили изданию три источника из состава «Интернационального легиона», Криггул был уничтожен в ночь на субботу, передает РИА «Новости».

    В марте на Украине был ликвидирован другой эстонский наемник – бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Он погиб в боях под Артемовском.

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