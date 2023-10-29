Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.6 комментариев
В Волновахе в частном доме нашли застреленными девять человек
Девять человек, в том числе двое детей, найдены застреленными в частом доме в Волновахе в ДНР, сообщает управление СК по ДНР.
В СК уточнили, что среди застреленных двое детей. Отмечается, что следственными органами устанавливаются обстоятельства убийства, передает РИА «Новости».
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство более двух лиц, в том числе малолетних».
Ранее уголовное дело об убийстве было возбуждено в Уфе после обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике принадлежащего ее матери автомобиля.