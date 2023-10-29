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    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    18 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    18 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    29 октября 2023, 03:17

    Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате «израильской агрессии»

    Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 8 тыс. человек, заявил минздрав палестинского анклава.

    В ведомстве заявили, что число жертв «израильской агрессией» превысило 8 тыс. человек, «половина из которых – дети», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

    28 октября 2023, 17:18
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»

    Эрдоган: Турция объявит государство Израиль военным преступником

    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.

    По его словам, уже ведется соответствующая работа. Также президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Запад за отсутствие реакции на гибель тысяч детей в секторе Газа. Он заявил, что те, кто «проливал крокодиловы слезы» по мирным жителям, погибшим в конфликте на Украине, молчит по погибшим в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    До этого Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Коментарии (38)
    28 октября 2023, 19:00
    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Haaretz: Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана о секторе Газа, сообщила газета Haaretz.

    Коэн отметил, что «израильско-турецкие отношения будут пересмотрены», он распорядился вернуть домой всех израильских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Коментарии (24)
    28 октября 2023, 10:23
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    @ Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон провалилась, израильская сторона понесла большие потери, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака телеканалу Al Mayadeen.

    Он добавил, что наступление проводилось минувшей ночью. Также Израиль, по словам Барака, использовал вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя, передает РИА «Новости».

    Движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

    Коментарии (19)
    28 октября 2023, 11:45
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уничтожение сектора Газа и изгнание из региона 2 млн жителей может спровоцировать катастрофу на многие десятилетия, если не на столетия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он отметил, что уничтожение Газы «пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом».

    Это, по словам министра, приведет к катастрофе на долгое время, передает «БелТА».

    В связи с этим Лавров заявил о необходимости объявлять гуманитарные программы по спасению населения, оказавшегося в блокаде без воды, света и продовольствия.

    Ранее ООН обвинила Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

    Коментарии (31)
    28 октября 2023, 14:08
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия передала ХАМАС список из восьми имен, предположительно, находящихся в заложниках, после того, как их найдут, они будут отпущены, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

    Список людей с двойным гражданствам Россия передала через каналы МИД. ХАМАС относится к этому списку очень внимательно и будет обрабатывать его тщательно, так как движение смотрит на Россию как на «ближайшего друга», передает РИА «Новости».

    Марзук отметил, что в списке восемь имен. По его словам, к мирным гражданам, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, относятся как к гостям.

    Сейчас ХАМАС ищет людей из российского списка. Как только их разыщут, они будут отпущены.

    Ранее издание Financial Times сообщило, что представители ХАМАС готовы освободить заложников-иностранцев, если Израиль согласится на прекращение огня сроком на пять дней.

    Коментарии (24)
    28 октября 2023, 23:19
    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы

    Президент Ирана Раиси ответил отказом на требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    Как заявил Раиси, США хотят, чтобы Иран «проявил сдержанность». Однако, по его словам, сами США оказывают широкую поддержку Израилю. Раиси считает, что «расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке». По его мнению, США не смогут повлиять на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (5)
    28 октября 2023, 11:12
    Истребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
    Истребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по командующему военно-морскими силами ХАМАС Газы Ратибу Абу Цахибану, сообщила пресс-служба армии.

    По данным ЦАХАЛа, Абу Цахибан спланировал и возглавил операцию вторжения с моря на территорию Израиля, которую пытались провести 24 октября. Операция была остановлена израильскими ВМС, передает РИА «Новости».

    Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС, отвечавших за ПВО и атаки беспилотников.

    Коментарии (28)
    28 октября 2023, 16:23
    В Израиле заявили о начале новой фазы военных действий
    В Израиле заявили о начале новой фазы военных действий
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля начала новую фазу военных действий, заявил министр обороны страны Йоав Галант, сообщило издание Haaretz.

    Глава Минобороны уточнил, что эта фаза будет продолжаться до получения дальнейших приказов, передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиле заявили, что расширение военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа касается в основном северной части региона.

    Коментарии (4)
    28 октября 2023, 08:27
    Армия Израиля ликвидировала главу воздушных сил ХАМАС

    Армия Израиля ликвидировала отвечающего за ПВО главу воздушных сил ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС, который отвечал за ПВО и атаки беспилотников.

    Уточняется, что в ночь на субботу истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Асему Абу Ракабе, передает РИА «Новости».

    Известно, что он отвечал за атаки беспилотников и противовоздушную оборону.

    Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе, но призвал не считать этот шаг началом анонсированной ранее наземной операции.

    Коментарии (9)
    28 октября 2023, 22:29
    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском

    В ответ на предоставление услуг Starlink в секторе Газа Израиль объявил о разрыве связей с компанией Маска

    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как Илон Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи объявил о разрыве ведомством деловых отношений с предпринимателем.

    Кархи заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), которая также принадлежит Маску, что «Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим». По его словам, спутниковые системы Starlink «будут использованы ХАМАС для террористической деятельности» и «Маск это знает».

    Как заявил министр, Маск мог бы «обусловить это освобождением похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей». «Пока же мое ведомство разорвет все связи со Starlink», – заявил Кархи.

    Напомним, на фоне военной операции Израиля в секторе Газа в пятницу вечером перестали работать интернет и услуги связи. ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщили, что потеряли связь с персоналом в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    28 октября 2023, 15:23
    СМИ: В наземной операции Израиля участвовали 5 тыс. американцев

    Tasnim: В наземной операции Израиля против Газы участвовали 5 тыс. американских военных

    Tекст: Александра Юдина

    В начатой Израилем в пятницу против сектора Газа наземной операции участвовали 5 тыс. американских военнослужащих, сообщает иранское государственное агентство Tasnim.

    По данным органов госбезопасности исламской республики, около 5 тыс. американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу, передает РИА «Новости».

    Известно, что операция израильской армии против Газы была осуществлена с участием трех дивизий и нескольких бригад американской армии.

    Как указывает издание, израильская армия в данный момент стремится разделить сектор Газа на две или три зоны, войдя с этих территорий, а затем вступить в следующую фазу войны с Палестиной, рассчитывая на ликвидирование связи между силами палестинского сопротивления.

    Ранее член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон провалилась, израильская сторона понесла большие потери.

    Напомним, движение ХАМАС заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

    Коментарии (5)
    28 октября 2023, 21:04
    Эрдоган пригрозил войной «креста с полумесяцем»

    Эрдоган предрек Израилю одиночество и обвинил Запад в разжигании войны «креста с полумесяцем»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле задался вопросом, хочет ли Запад войны «креста с полумесяцем», а также заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа.

    «Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах», – цитирует РИА «Новости» президента Турции.

    Комментируя голосование в ООН, Эрдоган отметил, что лишь «13-14» стран поддержали позицию Израиля, отметив, что таким образом Израиль обрек себя на одиночество.

    Кроме того, он подчеркнул, что, именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами, а за резню в секторе Газа несет ответственность Запад, это также его наследие западных стран.

    Также Эрдоган обвинил Израиль в военных преступлениях, а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом», отметив, что Запад мобилизовал все силы  для их легитимации.

    На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Между тем, глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана.

    Коментарии (7)
    28 октября 2023, 10:55
    Эрдоган призвал Израиль срочно выйти из «состояния безумия»

    Президент Турции Эрдоган призвал Израиль срочно выйти из «состояния безумия»

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу.

    По его словам, непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис, передает РИА «Новости».

    Эрдоган подчеркнул, что власти Израиля должны немедленно выйти из состояния безумия и прекратить свои атаки.

    «Я приглашаю всех моих братьев и сестер сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой палестинский митинг, где мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета», – подчеркнул он.

    Движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

    Коментарии (5)
    28 октября 2023, 20:28
    ХАМАС потребовало освободить всех палестинских заключенных

    Движение ХАМАС потребовало освободить всех палестинских заключенныз в обмен на заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение исламского освобождения ХАМАС требует освобождения всех палестинских заключенных в обмен на израильских заложников, заявил представитель военного крыла ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда.

    Он заявил, что ХАМАС готово выпустить заложников как единовременно, так и поэтапно, но только при условии, если из тюрем выпустят всех палестинских заключенных, передает РИА «Новости».

    Ранее ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня.

    Коментарии (3)
    28 октября 2023, 22:57
    ХАМАС выразил готовность немедленно заключить сделку с Израилем

    Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Синвар сообщил о готовности движения заключить сделку с Израилем по обмену пленными

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, сообщил глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар.

    Синвар пояснил, что такая сделка подразумевает освобождение Израилем «всех заключенных в оккупационных тюрьмах». ХАМАС в рамках предлагаемой сделки обещает «освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», передает РИА «Новости».

    Напомним, представитель военного крыла ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда подчеркивал, что ХАМАС отпустит заложников только при условии освобождения всех палестинских заключенных.


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