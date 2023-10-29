Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате «израильской агрессии»
Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве
В результате обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 8 тыс. человек, заявил минздрав палестинского анклава.
В ведомстве заявили, что число жертв «израильской агрессией» превысило 8 тыс. человек, «половина из которых – дети», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.