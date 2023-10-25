NYT: Видео Израиля не раскрывает причины и виновников в ударе по больнице в Газе

Tекст: Алексей Дегтярев

Журналисты New York Times проанализировали видео и решили, что зафиксированная в ролике ракета с большой долей вероятности не является причиной взрыва в больнице, передает ТАСС.

Взрыв этой ракеты произошел в небе, примерно в трех километрах от здания, он не имеет отношения к боевым действиям, которые в ту ночь произошли на границе Израиля и сектора Газа.

По мнению исследователей, видеозапись не может пояснить, кто несет ответственность за взрыв в больнице Аль-Ахли. При этом они считают, что версия израильских и американских спецслужб о том, что причиной взрыва стал неудачный пуск палестинской ракеты, также состоятельна.

В управлении директора американской национальной разведки сообщили, что издание и спецслужбы «по-разному интерпретируют видеозапись».

До этого источники Politico утверждали, что удар по больнице в секторе Газа, по мнению американской разведки, нанесли не израильские военные.

Британская разведка также пришла к выводу, что удар по больнице Аль-Ахли был нанесен ракетой, неудачно запущенной из сектора Газа по территории Израиля.