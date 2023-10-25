Стали известны выводы разведки США об ударе по больнице в Газе

Politico: Разведка США уверена, что удар по больнице в Газе нанес не Израиль

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении газеты Politico говорится, что, согласно выводам разведки США, удар по больнице нанесли палестинские боевики. При этом американские спецслужбы не уверены, какие именно.

Источники издания сообщили, что представители спецслужб изучили видео, на которых видно, как выпущенная из сектора Газа ракета двигалась в северо-восточном направлении, а примерно через десять секунд после запуска она начала вести себя «нестабильно», передает ТАСС.

В итоге, по данным спецслужб США, ракета распалась на несколько фрагментов, которые упали и поочередно взорвались.

В разведсообществе США полагают, что произошла «катастрофическая неисправность двигателя», в результате он отделился от боеголовки и попал на территорию госпиталя, что вызвало второй, более крупный, взрыв.

Спецслужбы США пришли к выводу, что причиной взрыва стал именно запуск неуправляемой ракеты, а не авиаудара или артообстрела.

«Если бы Израиль нес ответственность за удар, то палестинские боевики, вероятно, очень прямо и отчетливо показали бы обломки израильских боеприпасов», – отметили представители спецслужб.

При этом у американской разведки «мало уверенности» в версии Израиля о том, что ракету выпустила террористическая группировка «Исламский джихад» (запрещена в РФ).

Также в разведсообществе США изучили аудио, на котором, по израильской версии, боевики палестинского радикального движения ХАМАС обсуждают пуск ракеты. В США заявили, что распознать голоса не удалось, как и определить содержание разговора.

Ранее разведка Британии пришла к выводу, что удар по больнице Аль-Ахли был нанесен ракетой, неудачно запущенной из сектора Газа по территории Израиля.