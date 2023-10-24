Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.5 комментариев
Цифровые технологии внедрили для планирования маршрута при поездке в новые регионы России
После вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей резко возрос поток транспорта через пункты пропуска с новыми регионами. Благодаря дополнительному обустройству инфраструктуры в настоящий момент удалось снизить максимальное время ожидания прохождения контрольных процедур до 2 часов.
В целях более эффективной работы созданной Минтрансом России инфраструктуры дополнительно был проведен капитальный ремонт автомобильных дорог к пунктам пропуска. Важным аспектом в работе стало внедрение системы «Мониторинга и информирования водителей о времени прохождения через пункты пропуска».
Цифровые технологии помогают водителям в режиме реального времени получить информацию о времени проезда до того или иного пункта пропуска и выбрать наиболее оптимальный маршрут для себя. Сервис тем самым способствует перераспределению транспортных потоков между пунктами пропуска с целью снижения нагрузки на них, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В настоящее время система уже внедрена в пунктах пропуска ДНР (Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево (Мариновка); ЛНР (Донецк (Изварино), Новошахтинск); Республики Крым (Джанкой и Армянск).
В рамках системы в пунктах пропуска и на дорогах к ним установлено уже 50 детекторов транспорта, 16 камер телеобзора для объективного контроля очередей и 2 табло информирования граждан. До конца 2023 года дополнительно будут установлены 13 детектор транспорта, 8 камер телеобзора и 26 табло информирования граждан.
Принцип работы системы заключается в фиксации транспортных средств на подъездах к пунктам пропуска, разделении их на грузовые и легковые транспортные средства, подсчет среднего времени ожидания перед пунктом пропуска и передачу информации в ситуационный центр Минтранса России, на веб-портал, мобильное приложение и табло информирования граждан на ключевых транспортных узлах и развязках.
Реализуемая Минтрансом России система информирования об очередях на пунктах пропуска позволит гражданам даже в условиях плохой связи и отсутствия современных мобильных устройств в режиме реального времени получать информацию о времени проезда до того или иного пункта пропуска и выбрать для себя максимально быстрые и удобные маршруты.