Военный эксперт: Взятие Авдеевского террикона снижают шансы ВСУ на сопротивление ВС России

Военный эксперт Онуфриенко объяснил важность взятия российскими силами Авдеевского террикона

Tекст: Евгений Поздняков

«Взятие террикона помогает продвижению российских войск на севере Авдеевского направления. Мы постепенно берем огневые точки противника и отрезаем пути снабжения ВСУ. Сейчас они могут поставлять необходимые припасы только через Орловку. Приблизившись к ней, ВС РФ смогут наносить очень большой урон противнику», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Кроме того, теперь шансы украинских военных на сдерживание нашего натиска значительно снижаются. Однако закрепиться на терриконе российским войскам будет достаточно тяжело, так как противник будет наносить по нему регулярные, непрекращающиеся удары», – отмечает собеседник.

«В целом, наша задача заключается в том, чтобы обеспечить ВСУ наиболее капиталоемкие потери. Дело в том, что штурмовать Авдеевку в лоб очень сложно. За последние девять лет противник выстроил в данном населенном пункте очень серьезный укрепрайон. В этой связи обеспечить максимально некомфортное пребывание украинских военных на занятых территориях будет наиболее логичным решением», – подчеркивает эксперт.

«ВСУ все время пытаются снабжать авдеевскую группировку войск припасами. По мере того, как мы сжимаем кольцо окружения и затягиваем «Авдеевскую петлю», доставка боеприпасов будет все сложней, а потери ВСУ все больше. С помощью такой тактики мы наносим противнику в укрепрайоне максимальный ущерб. Таким образом, создаются условия, в которых удерживание населенного пункта становится невыгодной», – считает он.

«Складывается ситуация, в чем-то похожая на события в Мариуполе и Артемовске. Тогда мы также попытались сыграть «в долгую» и это сработало. Нам не нужен мощный штурм. Мы действуем умнее. Рано или поздно ВСУ будут вынуждены уйти с этих позиций, поскольку каждый день обороны несет им больше стратегических потерь, чем выгод», – уточняет Онуфриенко.

Напомним, российские войска взяли Авдеевский террикон, расположенный в районе коксохимического завода (АКХЗ), сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». В настоящий момент на этой территории установлены флаг РФ и знамя 114-й мотострелковой бригады. В Telegram-канале RT опубликованы кадры штурма стратегически важной местности.

Террикон является золоотвалом и имеет необычную форму: российские военные проводили операцию на продолговатой горе, которая раскинулась на половину территории промзоны АКХЗ. При этом ранее особенности местности позволили ВСУ построить на терриконе с десяток опорных пунктов.

Занятый ВС РФ Авдеевский террикон является крайне важным объектом. В связи с тем, что данная местность представляет собой возвышенность, ее взятие позволяет военным в большей степени контролировать передвижение украинских войск, а также обстреливать все пути сообщения противника.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую тактику выбрали ВС РФ для операции по уничтожению группировки ВСУ в Авдеевке, и почему этот город в ДНР превращается для украинских сил во второй Артемовск.