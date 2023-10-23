Спецназовец Скала рассказал об афроамериканцах среди наемников ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Скала уточнил, что его рота выполняет разведывательные и артиллерийские задачи. По его словам, были случаи, когда противник сбегал с поля боя, узнав, какая бригада против него воюет, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Он добавил, что бойцы ВС России изучают трофейное оружие, и приходят к выводу, что российское вооружение, хоть и немного устаревшее, но практичное, лучше себя ведет в данной местности.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников в ВСУ сокращается.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.