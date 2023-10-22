«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
В Газпроме напомнили о регулярных поставках допобъемов газа в Китай
Газпром регулярно поставляет дополнительные объемы газа в Китай, напомнил глава компании Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Он также рассказал, что суточные заявки выше, чем те объемы, которые прописаны в контракте. По его оценкам, в этом году дополнительные объемы составят 600 млн кубометров газа, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что поставки сжиженного природного газа из России в Китай в период с января по сентябрь 2023 года выросли на 47% – до 6,2 млн тонн.