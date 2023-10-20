Китай нарастил импорт нефти и СПГ из России

Китай нарастил поставки СПГ из России за девять месяцев 2023 года почти в полтора раза

Tекст: Ольга Никитина

По данным китайской стороны, стоимость поставок при этом снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 4 млрд долларов, передает ТАСС.

Россия является третьим крупнейшим поставщиком СПГ в Китай. Первое и второе место занимают соответственно Австралия и Катар.

В январе – сентябре стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай выросла на 60% в годовом исчислении и составила 4,98 млрд долларов. Объем поставок трубопроводного газа не указан. Первое место по поставкам трубопроводного газа в Китай занимает Туркмения, Россия находится на втором месте.

Кроме того, по данным китайской таможни, поставки российской нефти в Китай в январе – сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4% и составили 79,9 млн тонн. Стоимость сырья, закупленного Китаем у России, снизилась на 2,3% год к году – до 43,6 млрд долларов.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак.

Ранее сообщалось, что Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» более чем на 46%.