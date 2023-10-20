Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».0 комментариев
Китай нарастил импорт нефти и СПГ из России
Китай нарастил поставки СПГ из России за девять месяцев 2023 года почти в полтора раза
Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в период с января по сентябрь 2023 года выросли на 47% – до 6,2 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
По данным китайской стороны, стоимость поставок при этом снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 4 млрд долларов, передает ТАСС.
Россия является третьим крупнейшим поставщиком СПГ в Китай. Первое и второе место занимают соответственно Австралия и Катар.
В январе – сентябре стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай выросла на 60% в годовом исчислении и составила 4,98 млрд долларов. Объем поставок трубопроводного газа не указан. Первое место по поставкам трубопроводного газа в Китай занимает Туркмения, Россия находится на втором месте.
Кроме того, по данным китайской таможни, поставки российской нефти в Китай в январе – сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4% и составили 79,9 млн тонн. Стоимость сырья, закупленного Китаем у России, снизилась на 2,3% год к году – до 43,6 млрд долларов.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак.
Ранее сообщалось, что Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» более чем на 46%.