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    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    16 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    19 октября 2023, 20:11

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли в полтора раза

    Миллер: Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на 46,6%

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли в полтора раза
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» более чем на 46%, сообщил глава компании Алексей Миллер.

    Миллер по итогам встречи с председателем совета директоров китайской CNPC Дай Хоулянем сообщил, что переговоры с компанией прошли конструктивно, в содержательном ключе. Он отметил, что Газпром готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам, передает ТАСС.

    Ранее Миллер заявлял, что трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу.

    17 октября 2023, 21:02
    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России

    Сийярто пообещал совместный ответ Венгрии и Сербии на новый тариф Болгарии за газ из России

    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерское и сербское руководства готовят совместный ответ на решение болгарской стороны повысить стоимость транзита российского газа по своей территории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Решение Болгарии о вводе дополнительного тарифа за транзит российского газа враждебно по отношению к Венгрии и Сербии, это может поставить под угрозу энергоснабжение других стран, заявил Сийярто в эфире телеканала M1, передает ТАСС.

    Поставки газа из России по трубопроводам не подпадают под санкции ЕС, потому решение болгарской стороны противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила ЕС о применении таможенных пошлин и свободном перемещении товаров.

    Министр отметил, что этот вопрос он обсуждал с сербским вице-премьером Синишей Мали, находящимся с визитом в Китае. Скоро будет опубликована резолюция правительств Венгрии и Сербии, они не намерены оставлять «этот враждебный шаг Болгарии без ответа».

    Напомним, 13 октября болгарский парламент установил новый тариф в размере 20 левов (порядка 10 евро) в пересчете за МВт·ч за транзит газа из России по «Турецкому потоку» и его ответвлениям в Сербию и Венгрию.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 11:17
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

    Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

    Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

    Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

    Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

    «Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

    Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Коментарии (8)
    18 октября 2023, 10:20
    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    По его словам, только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов экспорта, который был в Западную Европу, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

    Коментарии (47)
    18 октября 2023, 06:54
    В США обратили внимание на «красную дорожку» для Путина в Китае

    Newsweek: Китай встретил президента России Путина «красной дорожкой», которой не было в июне у госсекретаря США Блинкена

    Tекст: Антон Никитин

    Китай встретил президента России Владимира Путина «красной дорожкой», которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщил американский журнал Newsweek.

    Издание обратило внимание, что прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена в июне, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (13)
    18 октября 2023, 13:25
    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином

    Путин разговаривал с Си Цзиньпином три часа, обсудил Украину и Ближний Восток

    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, рассказал президент Владимир Путин по итогам визита в Китай. По его словам, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

    «Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «это вся двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа».

    «Обсуждали довольно подробно ситуацию и на Ближнем Востоке, – рассказал президент России. – Я проинформировал председателя и о ситуации, которая складывается и на украинском треке, довольно подробно».

    «Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие», – подчеркнул Путин.

    «У нас был деловой обед в узком составе, где присутствовал министр иностранных дел, присутствовали с обеих сторон помощники, а потом председатель Си предложил нам уединиться. Мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно, как и есть, именно за чашкой чая. Говорили часа, наверное, полтора, может быть, два, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз», – добавил глава государства.

    Встреча проходила на полях форума «Один пояс – один путь». Главы государств побеседовали как в расширенном составе – с участием представительных делегаций, так и в узком – в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет.

    Путин сообщил также, что Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, Россия вышла на второе место после США, обогнав Германию.

    Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 09:32
    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая

    Путин: Ключевое направление в развитии отношений России и Китая – энергетика

    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    @ Louise Delmotte/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление – энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится все более активным и многоплановым, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

    «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым», – подчеркнул Путин в послании, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. «Соответственно растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности», – добавил президент.

    По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.

    «Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго», – обратился Путин к участникам форума.

    Газета ВЗГЛЯД писала об итогах визита Путина в Пекин и о том, как встреча лидеров двух стран отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 08:08
    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин на переговорах в Пекине назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера «своим давним другом».

    «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», – приводит его слова ТАСС.

    «Взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является нашей многолетней хорошей традицией», – добавил Си Цзиньпин.

    Он отметил, что за десять лет действующим лидерам России и Китая удалось наладить добрые деловые и крепкие дружественные отношения. Си Цзиньпин сообщил, что провел с Путиным 42 встречи. Китайская сторона, по его словам, готова взаимодействовать с российскими партнерами, «непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество».

    «Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие», – сказал он.

    Также китайский лидер выразил готовность сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипотношений между странами.

    По его словам, Китай также готов совместно с Россией «поддерживать международную честность и справедливость, способствовать общему развитию мира».

    Двусторонний товарооборот Китая и России вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов, сообщил Си Цзиньпин.

    В возглавляемую Путиным делегацию также вошли два вице-премьера – Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и ряда других ведомств. В числе представителей бизнеса: руководители Газпрома и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Коментарии (4)
    18 октября 2023, 05:51
    Путин прибыл на открытие форума «Один пояс – один путь»

    Президент Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в открытии форума «Один пояс – один путь»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Российский лидер также принял участие в традиционном совместном фотографировании глав делегаций – участников форума. Затем в качестве главного гостя он выступит с речью на открытии форума – сразу после хозяина мероприятия, руководителя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 14:17
    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона

    WSJ: Визит Путина в Пекин говорит о провале попыток США поссорить Россию и Китай

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона
    @ Артем Иванов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Обозреватели газеты Брайан Спегеле и Джеймс Т. Аредди пишут, что Китай не прислушался к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, и с «распростертыми объятиями принял Путина в Пекине» и расстилают перед ним «красную дорожку».

    Авторы The Wall Street Journal считают, что это подтверждает прочность российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также по всем вопросам двусторонней повестки дня.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 09:01
    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в узком составе

    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Началась беседа в узком составе. После нее – с глазу на глаз», – приводит его слова ТАСС.

    Встреча проходит в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь». Переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран продолжались около полутора часа.

    Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

    Коментарии (2)
    17 октября 2023, 12:16
    Путин провел в Пекине встречу с Орбаном

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине провел встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», – передает ТАСС слова российского лидера.

    «Конечно, очень важным является с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что российская сторона рада этой встрече. «Уверен, она пройдет в позитивном ключе», – подчеркнул президент.

    В ходе встречи Путин предложил подумать, как вернуть торговые отношения России и Венгрии к росту. «В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем – за первые семь месяцев – падение, минус 35%. Это не отыгрывает 80% с лишним [роста] прошлого года, слава Богу, но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане», – указал он.

    Ранее Путин провел встречу с президентом Вьетнама. Также запланированы переговоры президента России с китайским лидером Си Цзиньпином.

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    18 октября 2023, 10:52
    Росатом отверг возможность причастности к аварии на Balticconnector

    Росатом исключил причастность к аварии на газопроводе Balticconnector

    Росатом отверг возможность причастности к аварии на Balticconnector
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В госкорпорации «Росатом» исключили возможность причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к аварии на пролегающем между Эстонией и Финляндией газопроводе Balticconnector.

    В госкорпорации указали, что любые предположения Росатом решительно отвергает, передают «Ведомости».

    Уточняется, что 8 октября атомный контейнеровоз «Севморпуть» шел из Мурманска в Петербург, судно проходило путь без остановок – якорь не вытравливался на ходу, других технологических инцидентов не было зафиксировано.

    Также в госкорпорации отметили, что данный район является «участком с активным судоходством», вследствие чего в акватории могло находиться какое-то число судов различного класса.

    В заключение в Росатоме заверили, что капитан контейнеровоза доложил о спокойной обстановке во время прохода судна и об отсутствии опасных действий со стороны других судов.

    Напомним, министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля на дне Балтики.

    Эстонские власти заявили, что причиной утечки на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь. После этого в Эстонии заподозрили китайское судно в ЧП с газопроводом.

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    17 октября 2023, 15:07
    Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь».

    В форуме принимают участие главы более 20 стран, их встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань, передает ТАСС.

    На встрече присутствуют главы международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмы Руссефф.

    Перед встречей прошла церемония, где участники сделали общую фотографию. Путин на ней занял место по правую руку от Си Цзиньпина. До этого он поздоровался с лидером КНР за руку и обменялся с ним несколькими репликами. С другой стороны от российского президента встал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Напомним, президент России на полях форума провел встречу с президентом Вьетнама Во Ваном Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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    17 октября 2023, 11:40
    Путина пригласили во Вьетнам

    Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг на встрече в рамках третьего форума «Один пояс – один путь» в Китае пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом.

    Во Ван Тхыонг заявил, что генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, лично он и все другие вьетнамские руководители ждут Путина в стране для обсуждения основных направлений двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и важной вехой в отношении наших стран», – сказал Во Ван Тхыонг.

    Президент Вьетнама отметил, что вьетнамцы всегда будут помнить поддержку и помощь советского и российского народа в самый трудный период своей национально-освободительной борьбы, а также в деле послевоенного развития страны.

    Он также отметил, что Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике, во Вьетнаме придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран на протяжении многих лет, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня.

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