«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Скончался экс-депутат Госдумы Пузановский
Ушел из жизни экс-депутат трех созывов Госдумы Андриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
По его словам, 21 октября ушел из жизни Андриан Пузановский, депутат первых трех созывов Государственной думы, передает РИА «Новости». Неверов добавил, что они вместе работали в «Народном депутате», он представлял интересы жителей Костромской области. Пузановский, по его словам, был ярким, отзывчивым человеком.
Пузановский родился 3 января 1942 года. Он доктор экономических наук, возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте, в третьем созыве Госдумы состоял в группе «Народный депутат».