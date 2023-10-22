Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.7 комментариев
Ивановские десантники отбили атаку ВСУ около Артемовска
МО: Российские десантники отбили атаку ВСУ около Артемовска в ДНР
Ивановские десантники отбили атаку украинских военных в районе Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны России.
По сообщению ведомства, на Артемовском направлении разведкой были получены данные о приближении к окраинам города нескольких вооруженных групп ВСУ, слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена, передает ТАСС.
В Минобороны добавили, что ВСУ бежали, бросив убитых и раненых. Особую роль в отражении атаки сыграл расчет автоматического гранатомета АГС-17, который отработал по наступающему противнику.
Ранее расчет ПВО ВДВ уничтожил 50 дронов ВСУ около Артемовска за месяц.