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    США и Израиль задумались о создании «второй Палестины»
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области
    В Германии оценили переплату за газ
    Байден заявил о необходимости нового миропорядка
    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
    Силуанов заявил об отсутствии предпосылок для резкого падения курса рубля
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов
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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    5 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    34 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    17 комментариев
    22 октября 2023, 01:22

    СМИ: В Москве перекрыли Красную площадь

    MSK1.RU: Территорию Красной площади огородили железными заборами

    Tекст: Антон Никитин

    Территорию Красной площади огородили железными заборами, сообщил корреспондент MSK1.RU.

    По сообщению издания, на всей территории Красной площади введено усиление, находятся силовики, автомобили полиции и Росгвардии, движение также перекрыто на Васильевском спуске.

    По словам одного из охранников, перекрытие связано с подготовкой к мероприятию, посвященному годовщине военного парада в Москве 7 ноября 1941 года. Он добавил, что 7 ноября на Красной площади появятся самолеты и танки времен Великой Отечественной войны.

    Напомним также, в четверг президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения на Красной площади спортивных парадов.

    21 октября 2023, 12:34
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Журналист Владимир Соловьев принес извинения МИД России и его официальному представителю Марии Захаровой за слова своего сотрудника Евгения Сатановского.

    За оскорбительное высказывание в адрес дипломата журналист был уволен, сообщил Соловьев в своем Telegram-канале.

    «Я хотел бы принести свои извинения МИД РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание, допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», – заявил тележурналист.

    Ранее политолог Евгений Сатановский оскорбил Марию Захарову и выдвинул в отношении нее и Михаила Богданова обвинения из-за палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (123)
    21 октября 2023, 05:27
    В Германии оценили переплату за газ

    Депутат Бундестага Котре сравнил экологичный российский газ и добытый методом фрекинга газ из США

    В Германии оценили переплату за газ
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России, заявил член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»).

    Котре подчеркнул, что российский газ не только «выгодный», но и «экологичный», этого нельзя сказать о поставках сжиженного газа из США, который добывают методом фрекинга. Такой газ, по словам депутата, «не соответствует экологическим стандартам» Германии, передает ТАСС.

    Котре заявил, что «рост цен на газ ведет к деиндустриализации ФРГ». По его словам, «чтобы обеспечить конкурентоспособность, Германии нужно согласиться на закупки газа по уцелевшей ветке» газопровода «Северный поток – 2».

    Напомним, Германия, обещавшая полностью отказаться от закупок российского газа, продолжает его покупать в заметных количествах через другие страны ЕС.

    Коментарии (30)
    21 октября 2023, 15:56
    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области

    Генерал ВСУ Кривонос рассказал, как ВС России продолжают наступать на Купянском направлении

    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Военный указал, что на Купянском направлении российские военные активно наступают, определенные моменты привели их к успеху, передает РИА «Новости».

    Генерал в отставке отметил, что в данный момент на основных направлениях идут серьезные бои.

    Также Кривонос предупредил, что ВС России обладают огромной силой, а также у российской армии достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что рост эффективности российской ПВО в ходе спецоперации может быть связан с успешной работой разведки по дезинформации ВСУ.

    Коментарии (22)
    21 октября 2023, 18:35
    Байден заявил о необходимости нового миропорядка

    Джо Байден считает, что человечеству нужен новый миропорядок, который построят США

    Байден заявил о необходимости нового миропорядка
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. У США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, заявил американский президент Джо Байден на предвыборном мероприятии.

    Байден также заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их». По его словам, у США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, передает РИА «Новости».

    «Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», – заявил Байден.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство.

    Коментарии (39)
    21 октября 2023, 14:56
    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра

    Сальдо заявил, что разведчики ВС России провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт ВСУ

    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт украинских военных, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВС России уничтожили вражеский наблюдательный пункт, ликвидирован личный состав противника, уничтожено оружие, также приведены в негодность средства наблюдения и связи.

    Сальдо добавил, что бойцы шли налегке и с собой в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооруженных формирований и документы.

    Ранее Сальдо сообщил, что украинские военные не преуспели в закреплении на левом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (25)
    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

    Коментарии (50)
    21 октября 2023, 15:24
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров

    Турецкое издание dikGAZETE назвало основное условие для мирных переговоров России и Украины

    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский, который постепенно теряет поддержку Запада, стремится привлечь к себе внимание и никогда не пойдет на переговоры с Россией, пишет dikGAZETE.

    По данным издания, на ранних этапах российской спецоперации Зеленский пытался получить всестороннюю поддержку со стороны западных партнеров и защищал свое кресло законами о чрезвычайном положении, однако спустя какое-то время он перестал удостаиваться их внимания, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что Зеленский всем союзникам уже надоел «вечными просьбами». Более того, по данным издания, президент Украины переходит границы из опасений, что Запад переключит внимание на Израиль.

    «Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?» – подчеркивает автор.

    В статье отмечается, что при нынешнем руководстве Киева мир невозможен. Возможность переговоров настанет в тот момент, когда украинцы восстанут против Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что изменится в ходе СВО после того, как пентагон тайно передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал Зеленский.

    Коментарии (12)
    21 октября 2023, 11:58
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова прокомментировала решение властей Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Если Литва примет решение о запрете экспорта игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись «На зло России», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что неизвестно, куда они это денут.

    «Пусть выложат кнопками, гвоздями, спицами и иглами на своей автостраде надпись «На зло России», – отметила Захарова.

    Ранее в рекомендациях по «разрушению российских промышленных мощностей» Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл и спиц.

    Напомним, EUObserver сообщает, что в 12-й пакет санкций будут включены российские алмазы. Литва и Польша предлагают ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

    Коментарии (35)
    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

    Коментарии (9)
    21 октября 2023, 11:02
    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Обнаружены доказательства получения президентом США Джо Байденом 200 тыс. долларов от брата Джеймса, которому платила медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока, сообщил надзорный комитет палаты представителей Соединенных Штатов.

    Как отметил глава комитета Джеймс Комер, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности банковские записи показали прямой платеж на сумму 200 тыс. долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека, передает РИА «Новости».

    Известно, что чек на погашение долга был выписан 1 марта 2018 года, в тот день, когда Джеймс Байден получил платеж от компании Americore.

    Сам глава США заверяет, что не знал о деловых связях родни за рубежом.

    В августе в Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег от «олигархов» из России, Казахстана и Украины.

    Коментарии (15)
    21 октября 2023, 18:12
    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

    Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль

    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
    @ Jonathan Ernst/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

    Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».

    «Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (11)
    21 октября 2023, 03:55
    Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились

    Wall Street Journal сообщила о провале переговоров США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении заложников

    Tекст: Антон Антонов

    США, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, переговоры провалились, сообщили источники.

    Рассматривались вопросы временного прекращения огня и подачи Израилем воды в сектор Газа, а также поставки гуманитарной помощи в Газу. Wall Street Journal отмечает, что в течение первой недели после эскалации палестинское движение не вступало в переговоры о заложниках, а их точное местонахождение не знали даже в самом ХАМАС, передает ТАСС.

    Напомним, израильский посол в России Александр Бен Цви говорил, что израильское руководство на данный момент не видит причин для переговоров по Палестине.

    Коментарии (4)
    21 октября 2023, 16:29
    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России

    Депутат Нилов: Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов лишь на бумаге

    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

    Депутат отметил, что реализации «этой бредовой идеи» Латвии придется объявить войну России.

    «Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – заявил Нилов, передает РИА «Новости».

    Между тем, сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил латвийскому руководству учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря. Сенатор счел забавным слышать такое предложение, от страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров.

    Политик заявил, что если Латвия рассчитывает на помощь ВМС США, то тут важно «не перепутать Финский залив с Персидским».

    Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

    Коментарии (12)
    21 октября 2023, 17:55
    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы

    «Страна.ua»: В Одессе задержан пьяный мужчина, разорвавший прилюдно украинский фланг

    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы, который висел на фасаде дома, его задержали, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua»,  уроженец Днепропетровской области весь день употреблял спиртное и гулял по Одессе, в какой-то момент он подошел к зданию, где висел украинский флаг и пытался его снять: начал его дергать и тянуть, пока не разорвал, передает «Газета.Ru».

    Нарушителя задержали полицейские, которых вызвали прохожие. По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

    Ранее участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

    Коментарии (15)
    21 октября 2023, 02:59
    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    Коментарии (6)
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