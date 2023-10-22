СМИ: В Москве перекрыли Красную площадь

MSK1.RU: Территорию Красной площади огородили железными заборами

Tекст: Антон Никитин

По сообщению издания, на всей территории Красной площади введено усиление, находятся силовики, автомобили полиции и Росгвардии, движение также перекрыто на Васильевском спуске.

По словам одного из охранников, перекрытие связано с подготовкой к мероприятию, посвященному годовщине военного парада в Москве 7 ноября 1941 года. Он добавил, что 7 ноября на Красной площади появятся самолеты и танки времен Великой Отечественной войны.

Напомним также, в четверг президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения на Красной площади спортивных парадов.